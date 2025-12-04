У Києві запроваджують гаряче харчування для людей після обстрілів РФ

Пункт допомоги постраждалим від атак РФ у Києві. Фото: Товариство Червоного Хреста України

У Києві офіційно запроваджують систему гарячого харчування для людей у місцях російських влучань. Відтак, місто забезпечуватиме постраждалих їжею та теплими напоями.

Про це розповіла депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська, інформують Новини.LIVE у четвер, 4 грудня.

У Києві забезпечать гарячим харчуванням людей після атак РФ

Депутатка Київради Людмила Ковалевська повідомила про ухвалення важливого рішення, яке дозволить столиці системно забезпечувати їжею та теплими напоями людей у місцях влучань російських ракет і дронів.

"Прийнято дуже важливе рішення, яке направлене на те, щоб забезпечити людей харчуванням в місцях влучання російських ракет", — поінформувала депутатка.

Вона зазначила, що під час обстрілів люди вибігають з дому без речей і годинами залишаються на місці події — у стресі, на холоді, допомагаючи розбирати завали або чекаючи інформації про власні квартири.

Раніше харчування забезпечували виключно волонтери, однак посадовиця наголосила, що це не може тривати нескінченно.

Тому тепер Київ офіційно запроваджує систему індивідуальних раціонів для постраждалих та комунальних служб — на зразок військових, із першими і другими стравами, що швидко розігріваються.

Нагадаємо, що 28 листопада в столиці розпочали встановлювати головну ялинку України.