Україна
Киев вводит горячее питание для людей после атак РФ

Киев вводит горячее питание для людей после атак РФ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:09
В Киеве вводят горячее питание для людей после обстрелов РФ
Пункт помощи пострадавшим от атак РФ в Киеве. Фото: Общество Красного Креста Украины

В Киеве официально вводят систему горячего питания для людей в местах российских попаданий. Следовательно, город будет обеспечивать пострадавших едой и теплыми напитками.

Об этом рассказала депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, информируют Новини.LIVE в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

В Киеве обеспечат горячим питанием людей после атак РФ

Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская сообщила о принятии важного решения, которое позволит столице системно обеспечивать едой и теплыми напитками людей в местах попаданий российских ракет и дронов.

"Принято очень важное решение, которое направлено на то, чтобы обеспечить людей питанием в местах попадания российских ракет", — сообщила депутат.

Она отметила, что во время обстрелов люди выбегают из дома без вещей и часами остаются на месте происшествия — в стрессе, на холоде, помогая разбирать завалы или ожидая информации о собственных квартирах.

Ранее питание обеспечивали исключительно волонтеры, однако чиновница подчеркнула, что это не может продолжаться бесконечно.

Поэтому теперь Киев официально вводит систему индивидуальных рационов для пострадавших и коммунальных служб — вроде военных, с первыми и вторыми блюдами, которые быстро разогреваются.

Ранее мы сообщали, сократят ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год.

Напомним, что 28 ноября в столице начали устанавливать главную елку Украины.

Автор: Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
