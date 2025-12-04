В Киеве вводят горячее питание для людей после обстрелов РФ

Пункт помощи пострадавшим от атак РФ в Киеве. Фото: Общество Красного Креста Украины

В Киеве официально вводят систему горячего питания для людей в местах российских попаданий. Следовательно, город будет обеспечивать пострадавших едой и теплыми напитками.

Об этом рассказала депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, информируют Новини.LIVE в четверг, 4 декабря.

В Киеве обеспечат горячим питанием людей после атак РФ

Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская сообщила о принятии важного решения, которое позволит столице системно обеспечивать едой и теплыми напитками людей в местах попаданий российских ракет и дронов.

"Принято очень важное решение, которое направлено на то, чтобы обеспечить людей питанием в местах попадания российских ракет", — сообщила депутат.

Она отметила, что во время обстрелов люди выбегают из дома без вещей и часами остаются на месте происшествия — в стрессе, на холоде, помогая разбирать завалы или ожидая информации о собственных квартирах.

Ранее питание обеспечивали исключительно волонтеры, однако чиновница подчеркнула, что это не может продолжаться бесконечно.

Поэтому теперь Киев официально вводит систему индивидуальных рационов для пострадавших и коммунальных служб — вроде военных, с первыми и вторыми блюдами, которые быстро разогреваются.

