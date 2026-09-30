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Головна Київ На Київщині після атаки БпЛА загорівся супермаркет

На Київщині після атаки БпЛА загорівся супермаркет

Ua ru
30 вересня 2026 09:29
Атака БпЛА на Київщину: пошкоджено супермаркет, є пожежа
Робота рятувальників під час пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Вранці 30 вересня в Обухівському районі Київської області внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено будівлю супермаркету, після чого там виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги, попередньо, можуть бути потерпілі.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Ткаченко про атаку по Київщині 30 вересня
Повідомлення Ткаченка про атаку на Київщині. Скриншот: Ткаченко/Telegram

Що відомо про атаку на Київщину

Наразі точна кількість постраждалих та ступінь пошкодження будівлі не уточнюються. Обставини події встановлюють відповідні служби.

Наслідки нічної атаки на Київ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська атака на Київ, що тривала з вечора 29 до ночі 30 вересня, забрала життя двох людей, ще четверо отримали поранення. Ворожі обстріли спричинили масштабні руйнування та пожежі у чотирьох районах столиці. Вогонь охопив приватні будинки, складські приміщення та відкриті території.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Києві необхідно збільшити кількість комісій, які фіксують пошкодження після російських ударів. Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк заявила, що щодня отримує звернення через те, що фахівці не встигають виїжджати на місця прильотів.

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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