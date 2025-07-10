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Головна Київ Київ знову атакували російські "Шахеди" — фоторепортаж наслідків

Київ знову атакували російські "Шахеди" — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:52
Атака на Київ 10 липня — фоторепортаж наслідків ударів РФ по столиці
Рятувальники гасять вогонь. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок нічної атаки 10 липня Київ зазнав чергових руйнувань і жертв. За останніми даними, внаслідок удару по столиці постраждали 16 людей, з яких десятьох госпіталізували, є інформація про двох загиблих. Рятувальники ДСНС досі ліквідовують наслідки атаки.

Фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував в епіцентрі російських атак.

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Атака на місто продовжується — у столиці оголосили вкотре повітряну тривогу через загрозу нової групи ударних безпілотників.

Тим часом рятувальники, поліцейські та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак по Києву. 

Київ атака
Пошкоджені магазини та кафе.  Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження зафіксовано в кількох районах столиці. Найбільш серйозні наслідки спостерігаються у Шевченківському районі, де через падіння уламків сталося займання на верхньому поверсі житлового будинку.

Атака на Київ 10 липня
Гасіння пожежі в будинку у Шевченківському районі.  Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа Київ 10 липня
Горять верхні поверхи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ще в кількох місцях зафіксовано інші випадки падіння уламків, одне з яких також спричинило пожежу.

Також у Дарницькому районі внаслідок удару загорілись гаражі та автозаправна станція. Уламки впали на територію житлового двору, а в Солом’янському районі уламки дрона спричинили займання даху нежитлової будівлі, ще одне місце влучання зафіксоване за іншою адресою.

Атака на Київ БпЛА
Обгорілий дах та поверх. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ атака БпЛА
Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відомо, що в Голосіївському районі через уламки БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. Окрім того, повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Будівля зазнала критичних руйнувань і наразі непридатна для подальшого використання.

Київ атака Шахедів
Згоріла будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, столицю накрив їдкий смог через численні пожежі. 

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.

Київ обстріли фото війна атака фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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