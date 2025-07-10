Атака на Київ 10 липня — фоторепортаж наслідків ударів РФ по столиці

Рятувальники гасять вогонь. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок нічної атаки 10 липня Київ зазнав чергових руйнувань і жертв. За останніми даними, внаслідок удару по столиці постраждали 16 людей, з яких десятьох госпіталізували, є інформація про двох загиблих. Рятувальники ДСНС досі ліквідовують наслідки атаки.

Фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував в епіцентрі російських атак.

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Атака на місто продовжується — у столиці оголосили вкотре повітряну тривогу через загрозу нової групи ударних безпілотників.

Тим часом рятувальники, поліцейські та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак по Києву.

Пошкоджені магазини та кафе. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження зафіксовано в кількох районах столиці. Найбільш серйозні наслідки спостерігаються у Шевченківському районі, де через падіння уламків сталося займання на верхньому поверсі житлового будинку.

Гасіння пожежі в будинку у Шевченківському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Горять верхні поверхи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ще в кількох місцях зафіксовано інші випадки падіння уламків, одне з яких також спричинило пожежу.

Також у Дарницькому районі внаслідок удару загорілись гаражі та автозаправна станція. Уламки впали на територію житлового двору, а в Солом’янському районі уламки дрона спричинили займання даху нежитлової будівлі, ще одне місце влучання зафіксоване за іншою адресою.

Обгорілий дах та поверх. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відомо, що в Голосіївському районі через уламки БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. Окрім того, повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Будівля зазнала критичних руйнувань і наразі непридатна для подальшого використання.

Згоріла будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, столицю накрив їдкий смог через численні пожежі.

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.