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Главная Киев Киев снова атаковали российские "Шахеды" — фото последствий

Киев снова атаковали российские "Шахеды" — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 10:52
Атака на Киев 10 июля — фоторепортаж последствий ударов РФ по столице
Спасатели тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате ночной атаки 10 июля Киев подвергся очередным разрушениям и жертвам. По последним данным, в результате удара по столице пострадали 16 человек, из которых десять госпитализированы, есть информация о двух погибших. Спасатели ГСЧС до сих пор ликвидируют последствия атаки.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов побывал в эпицентре российских атак.

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В Киеве пострадали гражданские объекты от ракетно-дроновой атаки России 10 июля

Атака на город продолжается - в столице объявили в очередной раз воздушную тревогу из-за угрозы новой группы ударных беспилотников.

Тем временем спасатели, полицейские и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия российских атак по Киеву.

Київ атака
Повреждены магазины и кафе. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы. Наиболее серьезные последствия наблюдаются в Шевченковском районе, где из-за падения обломков произошло возгорание на верхнем этаже жилого дома.

Атака на Київ 10 липня
Тушение пожара в доме в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа Київ 10 липня
Горят верхние этажи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Еще в нескольких местах зафиксированы другие случаи падения обломков, один из которых также вызвал пожар.

Также в Дарницком районе в результате удара загорелись гаражи и автозаправочная станция. Обломки упали на территорию жилого двора, а в Соломенском районе обломки дрона вызвали возгорание крыши нежилого здания, еще одно место попадания зафиксировано по другому адресу.

Атака на Київ БпЛА
Обгоревшая крыша и этаж. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ атака БпЛА
Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Известно, что в Голосеевском районе из-за обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль.

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. Кроме того, полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1. Здание подверглось критическим разрушениям и сейчас непригодно для дальнейшего использования.

Київ атака Шахедів
Сгоревшее здание. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Напомним, столицу накрыл едкий смог из-за многочисленных пожаров.

Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.

Киев обстрелы фото війна атака фоторепортаж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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