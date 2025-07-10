Атака на Киев 10 июля — фоторепортаж последствий ударов РФ по столице

Спасатели тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате ночной атаки 10 июля Киев подвергся очередным разрушениям и жертвам. По последним данным, в результате удара по столице пострадали 16 человек, из которых десять госпитализированы, есть информация о двух погибших. Спасатели ГСЧС до сих пор ликвидируют последствия атаки.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов побывал в эпицентре российских атак.

Реклама

Читайте также:

В Киеве пострадали гражданские объекты от ракетно-дроновой атаки России 10 июля

Атака на город продолжается - в столице объявили в очередной раз воздушную тревогу из-за угрозы новой группы ударных беспилотников.

Тем временем спасатели, полицейские и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия российских атак по Киеву.

Повреждены магазины и кафе. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы. Наиболее серьезные последствия наблюдаются в Шевченковском районе, где из-за падения обломков произошло возгорание на верхнем этаже жилого дома.

Тушение пожара в доме в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Горят верхние этажи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Еще в нескольких местах зафиксированы другие случаи падения обломков, один из которых также вызвал пожар.

Также в Дарницком районе в результате удара загорелись гаражи и автозаправочная станция. Обломки упали на территорию жилого двора, а в Соломенском районе обломки дрона вызвали возгорание крыши нежилого здания, еще одно место попадания зафиксировано по другому адресу.

Обгоревшая крыша и этаж. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Известно, что в Голосеевском районе из-за обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль.

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. Кроме того, полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1. Здание подверглось критическим разрушениям и сейчас непригодно для дальнейшего использования.

Сгоревшее здание. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Напомним, столицу накрыл едкий смог из-за многочисленных пожаров.

Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.