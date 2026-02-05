Вибухи у Києві 5 лютого через дрони

Робота ППО. Фото: Ґвара

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, під ранок 5 лютого. Це вже вдруге з ночі, оскільки ворог повторно намагається атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Повторні звуки вибухів у Києві 5 лютого

"У Києві було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:11.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували, що зафіксували ворожий дрон, який летить повз Вишгород курсом на Київ.

Новина доповнюється...