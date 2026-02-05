Вибухи у Києві 5 лютого через дрони

Київ знову під ударом — в столиці пролунали повторні вибухи
Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 04:18
Робота ППО. Фото: Ґвара
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, під ранок 5 лютого. Це вже вдруге з ночі, оскільки ворог повторно намагається атакувати столицю дронами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".
Реклама
Читайте також:
Повторні звуки вибухів у Києві 5 лютого
"У Києві було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:11.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували, що зафіксували ворожий дрон, який летить повз Вишгород курсом на Київ.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама