Взрывы в Киеве 5 февраля из-за дронов

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, под утро 5 февраля. Это уже второй раз с ночи, поскольку враг повторно пытается атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Повторные звуки взрывов в Киеве 5 февраля

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:11.

Перед этим Воздушные силы ВСУ проинформировали, что зафиксировали вражеский дрон, который летит мимо Вышгорода курсом на Киев.

