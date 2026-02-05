Взрывы в Киеве 5 февраля из-за дронов

Киев снова под ударом - в столице прогремели повторные взрывы
Дата публикации 5 февраля 2026 04:18
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, под утро 5 февраля. Это уже второй раз с ночи, поскольку враг повторно пытается атаковать столицу дронами.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Повторные звуки взрывов в Киеве 5 февраля
"В Киеве был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:11.
Перед этим Воздушные силы ВСУ проинформировали, что зафиксировали вражеский дрон, который летит мимо Вышгорода курсом на Киев.
