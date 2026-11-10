Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ знову потерпає від заторів: ситуація на дорогах

Київ знову потерпає від заторів: ситуація на дорогах

Ua ru
10 листопада 2026 20:08
Репортаж
Затори в Києві: транспортні проблеми та плани щодо безкоштовного проїзду Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві знову утворюються затори, а мешканці столиці продовжують скаржитися на проблеми з громадським транспортом. Через транспортні труднощі пересування містом залишається незручним для частини пасажирів і водіїв.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Яка ситуація на дорогах у столиці

Містяни активно порушують питання доступності перевезень і необхідності змін у транспортній системі столиці.

Київ знову потерпає від заторів: ситуація на дорогах - фото 1
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Раніше Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру опрацювати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва.

Київ знову потерпає від заторів: ситуація на дорогах - фото 2
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Крім того, уряд має забезпечити столицю резервними автобусами, які допоможуть підтримувати перевезення пасажирів у разі транспортних ускладнень.

Читайте також:
Київ знову потерпає від заторів: ситуація на дорогах - фото 3
Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

На транспортну ситуацію в столиці вагомо впливають обмеження руху мостами через Дніпро. Через пошкодження окремих ділянок переправ і необхідність проведення ремонтних робіт водіям доводиться користуватися альтернативними маршрутами. Це збільшує навантаження на інші мости та прилеглі дороги, через що в години пік затори можуть ставати ще масштабнішими.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокатка Поліна Марченко заявила, що запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва може ускладнитися через нестачу водіїв. За її словами, збільшення пасажиропотоку потребуватиме додаткового транспорту та персоналу, однак столиця вже має кадровий дефіцит. 

Як повідомляли Новини.LIVE, експерт з містобудування Віктор Глеба заявив, що стан київських мостів, зокрема Північного та Південного, був критичним ще до російських атак. За його словами, переправи поступово втрачали міцність через багаторічний рух важкого вантажного транспорту та несанкціонований видобуток піску в Дніпрі, який змінював русло річки й спричиняв вимивання ґрунту з-під мостових опор.

Київ транспорт затори автомобіль громадський транспорт
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації