Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві знову утворюються затори, а мешканці столиці продовжують скаржитися на проблеми з громадським транспортом. Через транспортні труднощі пересування містом залишається незручним для частини пасажирів і водіїв.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Яка ситуація на дорогах у столиці

Містяни активно порушують питання доступності перевезень і необхідності змін у транспортній системі столиці.

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Раніше Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру опрацювати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва.

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Крім того, уряд має забезпечити столицю резервними автобусами, які допоможуть підтримувати перевезення пасажирів у разі транспортних ускладнень.

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Люди виходять з метро. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

На транспортну ситуацію в столиці вагомо впливають обмеження руху мостами через Дніпро. Через пошкодження окремих ділянок переправ і необхідність проведення ремонтних робіт водіям доводиться користуватися альтернативними маршрутами. Це збільшує навантаження на інші мости та прилеглі дороги, через що в години пік затори можуть ставати ще масштабнішими.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокатка Поліна Марченко заявила, що запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва може ускладнитися через нестачу водіїв. За її словами, збільшення пасажиропотоку потребуватиме додаткового транспорту та персоналу, однак столиця вже має кадровий дефіцит.

Як повідомляли Новини.LIVE, експерт з містобудування Віктор Глеба заявив, що стан київських мостів, зокрема Північного та Південного, був критичним ще до російських атак. За його словами, переправи поступово втрачали міцність через багаторічний рух важкого вантажного транспорту та несанкціонований видобуток піску в Дніпрі, який змінював русло річки й спричиняв вимивання ґрунту з-під мостових опор.