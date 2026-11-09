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Головна Київ У Києві бракує водіїв для безкоштовного транспорту

У Києві бракує водіїв для безкоштовного транспорту

Ua ru
9 листопада 2026 21:56
Ексклюзив
Безкоштовний проїзд у Києві буде складно запровадити — адвокат Новини.LIVE
Чоловік біля громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Поліна Марченко прокоментувала реалізацію ініціативу безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. На її думку, столиця може зіштовхнутись з проблемою нестачі водіїв, адже наразі спостерігається дефіцит персоналу, попит може ускладнити ситуацію.

Про це вона заявила в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому безкоштовний проїзд у Києві може бути складно запровадити

Адвокат Поліна Марченко зазначила в прямому ефірі Вечір.LIVE, що реалізація безкоштовного проїзду наземним транспортом стане непростою задачею. Адже збільшення пасажирів створить додатковий попит на транспорт, а наразі місто має дефіцит водіїв. Не всі працівники мають бронювання від мобілізації.

"Маємо розуміти, що збільшиться кількість охочих пересуватися наземним транспортом. […] Зараз уже і так є криза стосовно працівників, які будуть навіть водити той наземний транспорт", — сказала вона.

Поліна Марченко нагадала, що бронювання працівників цілком залежить від критичності підприємства, адже не всі підприємства мають змогу бронювати 100% персоналу, у деяких цей відсоток становить лише 50%. Саме тому, на її думку, ця ініціатива є складною для реалізації. Вона розповіла про свій досвід роботи — водіїв приватних автобусів могли мобілізувати безпосередньо під час перетину кордону.

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"Були випадки, коли на закордонних рейсах, на приватних автобусних лініях, їде величезний автобус, там два поверхи з людьми, а водія на кордоні зупиняють, викликають до ТЦК і його мобілізовують. І, відповідно, автобус стоїть і чекає 5-6 годин, доки приїде новий водій. Як-то кажуть, такі ситуації є, такі ситуації не поодинокі", — додала вона.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради повідомив, що в столиці можуть запровадити безкоштовний проїзд наземним транспортом у випадку труднощів з метрополітеном та переправою мостами через Дніпро. На його думку, потрібно надати киянам можливість користуватися транспортом попри перебої з електропостачанням або проблеми з мостами.

Новини.LIVE інформували, що міський голова Віталій Кличко відреагував на таку пропозицію. Він зазначив, що попри технічну можливість випустити додаткові автобуси на дороги, у столиці гостра нестача водіїв.

Київ транспорт мобілізація водії громадський транспорт
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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