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Главная Киев Киев вновь страдает от пробок: ситуация на дорогах

Киев вновь страдает от пробок: ситуация на дорогах

Ua ru
10 ноября 2026 20:08
Репортаж
Пробки в Киеве: транспортные проблемы и планы по введению бесплатного проезда Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Киеве снова образуются пробки, а жители столицы продолжают жаловаться на проблемы с общественным транспортом. Из-за транспортных затруднений передвижение по городу остается неудобным для части пассажиров и водителей.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Какова ситуация на дорогах столицы

Горожане активно поднимают вопрос о доступности перевозок и необходимости изменений в транспортной системе столицы.

Киев вновь страдает от пробок: ситуация на дорогах - фото 1
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева.

Киев вновь страдает от пробок: ситуация на дорогах - фото 2
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Кроме того, правительство должно обеспечить столицу резервными автобусами, которые помогут поддерживать пассажирские перевозки в случае транспортных затруднений.

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Люди выходят из метро. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

На транспортную ситуацию в столице существенно влияют ограничения движения по мостам через Днепр. Из-за повреждений отдельных участков переправ и необходимости проведения ремонтных работ водителям приходится пользоваться альтернативными маршрутами. Это увеличивает нагрузку на другие мосты и прилегающие дороги, из-за чего в часы пик пробки могут становиться еще более масштабными.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Полина Марченко заявила, что введение бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева может затрудниться из-за нехватки водителей. По её словам, увеличение пассажиропотока потребует дополнительного транспорта и персонала, однако в столице уже наблюдается кадровый дефицит.

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт по градостроительству Виктор Глеба заявил, что состояние киевских мостов, в частности Северного и Южного, было критическим еще до российских атак. По его словам, переправы постепенно теряли прочность из-за многолетнего движения тяжелого грузового транспорта и несанкционированной добычи песка в Днепре, которая изменяла русло реки и приводила к вымыванию грунта из-под мостовых опор.

Киев транспорт пробки автомобиль общественный транспорт
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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