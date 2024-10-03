Забруднене повітря у Києві 3 жовтня — місто затягнуло пилом

Київ знову затягнуло пилом — яка ситуація з повітрям у столиці
У Києві ще 2 жовтня погіршився стан повітря. Місто знову затягнуло пилом, а киянам радять не провітрювати будинки та обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Яка ситуація з повітрям у Києві
"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу)", — йдеться у повідомленні.
У відомстві припустили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.
Для поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, 30 вересня у Києві фіксувалося погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.
Також пилова буря накрила низку українських міст. У мережі публікували відео.
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