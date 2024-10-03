Забруднене повітря у Києві 3 жовтня — місто затягнуло пилом

Забруднене повітря у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Києві ще 2 жовтня погіршився стан повітря. Місто знову затягнуло пилом, а киянам радять не провітрювати будинки та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу)", — йдеться у повідомленні.

У відомстві припустили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.

Для поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві фіксувалося погіршення якості повітря через пил, який принесло з Каспійського регіону. Така ситуація триватиме кілька днів.

Також пилова буря накрила низку українських міст. У мережі публікували відео.