Загрязненный воздух в Киеве 3 октября — город затянуло пылью

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве еще 2 октября ухудшилось состояние воздуха. Город снова затянуло пылью, а киевлянам советуют не проветривать дома и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также:

Какая ситуация с воздухом в Киеве

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в городе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.

В ведомстве предположили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, 30 сентября в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха из-за пыли, которую принесло из Каспийского региона. Такая ситуация продлится несколько дней.

Также пылевая буря накрыла ряд украинских городов. В сети публиковали видео.