Загрязненный воздух в Киеве 3 октября — город затянуло пылью

Киев снова затянуло пылью — какая ситуация с воздухом в столице
В Киеве еще 2 октября ухудшилось состояние воздуха. Город снова затянуло пылью, а киевлянам советуют не проветривать дома и ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Какая ситуация с воздухом в Киеве
"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в городе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.
В ведомстве предположили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, 30 сентября в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха из-за пыли, которую принесло из Каспийского региона. Такая ситуация продлится несколько дней.
Также пылевая буря накрыла ряд украинских городов. В сети публиковали видео.
Читайте Новини.LIVE!