Ремонт улицы Городской — Киевавтодор объявил тендер на 500 млн гривен

Проект улицы Городской. Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на проведение капитального ремонта улицы Городской. На реконструкцию участка протяженностью 1,75 км планируют выделить 500 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета во вторник, 26 августа.

Реклама

Читайте также:

В Киеве планируют ремонт ул. Городской

Как сообщили в "Киевавтодоре", последняя реконструкция дороги происходила в 1996 году и сейчас ее состояние признано неудовлетворительным.

"Сейчас ул. Городская находится в неудовлетворительном техническом состоянии, на проезжей части есть большое количество ям и трещин, также присутствует значительная колейность на всей ее протяженности", — говорится в сообщении.

По заказу "Киевавтодора" уже подготовили проектную документацию для приведения объекта к современным стандартам с учетом безбарьерности, и утвердили соответствующие документы.

Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров и велоинфраструктуры, понижение бордюров на переходах и велопереездах до уровня дороги, а также установку тактильной навигации.

Расположение улицы Городской в Киеве. Фото: скриншот Google Maps

Однако, согласно актам технического состояния улиц, которые распространила общественная организация "Пассажиры Киева", необходимость ремонта Городской горожане поставили под сомнение.

Согласно данным, ямочность на улице Городской отсутствует, тогда как колейность зафиксирована на площади 150 кв. м из общих 17,8 тыс. кв. м проезжей части.

Таким образом, повреждения покрытия занимают лишь 0,27% от его общей площади. Для сравнения, на улице Дмитриевской этот показатель составляет 13,3%.

Акт технического состояния ул. Городской. Фото: скриншот документа

Напомним, эксперт озвучила сроки ремонта Северного моста в Киеве.

А также киевский фуникулер возобновил работу после длительного перерыва. Специалисты провели комплексный ремонт оборудования.