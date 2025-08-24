Відео
Головна Київ Це надовго — експертка назвала терміни ремонту Північного мосту

Це надовго — експертка назвала терміни ремонту Північного мосту

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:20
Ремонт Північного мосту паралізує рух щонайменше на два роки
Ремонтні роботи на Північному мості. Фото архівне: газета "Хрещатик"

У Києві немає жодного мосту, який перебуває зараз у справному стані та працює без обмежень. Тим часом Північний міст може ремонтуватися ще тривалий час. 

Про це в ефірі програми "Київський час" повідомила фахівчиня у сфері мостобудування Анна Мінюкова.

Читайте також:

Майже всі мости в Києві перебувають у п'ятій категорії аварійності

За її словами, більшість переправ у столиці вже досягли п’ятого, непрацездатного рівня і фактично перебувають на межі аварійності.

Зараз ремонти тривають на кількох об’єктах, зокрема на мосту через Десенку, де замінюють прогонові балки. Конструкції перебувають у критичному стані, тому роботи є вкрай необхідними, наголосила Мінюкова. Водночас вони будуть довготривалими, адже відновлення передбачає поступове перекриття смуг і реверсний рух.

За нинішніми прогнозами, мешканці Троєщини змушені будуть жити в умовах постійних заторів щонайменше два роки. Міст ремонтуватимуть поетапно, і лише після цього він зможе повернутися до нормальної експлуатації, як зазначила експертка. 

Вона нагадала, що у Деснянському районі мешкає близько пів мільйона людей, і всі вони відчувають на собі наслідки ремонту Північного мосту. 

"Міст знаходиться в жахливому стані, це залізобетонні конструкції, їх усі потрібно міняти. На жаль, це найкраще, що зараз можна зробити", — пояснила експертка.

Нагадаємо, нещодавно в КМДА оголосили про зміни руху на Північному мості через ремонтні роботи.

А прокуратура в Києві розслідує, як розікрали 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту.

Київ міст ремонт транспорт Троєщина
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
