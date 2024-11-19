Ремонт мосту Київавтодором — компанія відмовилась від дешевшого підрядника

Київавтодор відмовився від дешевшого підрядника з ремонту мосту
У Києві трапився скандал з тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн. Через бажання "Київавтодору" відхилити дешевшого конкурента своє розслідування провела Державна аудиторська служба і наказала розірвати договір з обраним дорожчим підрядником.
Про це повідомляє видання "Наші Гроші".
Скандал з ремонтом мосту у Києві
"Надзвичайна чутливість чиновників "Київавтодору" до великих букв призвела до скандалу з тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн. Через бажання "Київавтодору" відхилити дешевшого конкурента своє розслідування провела Державна аудиторська служба і наказала розірвати договір з обраним дорожчим підрядником", — з'ясували журналісти.
За їхніми даними, після розслідування Державної аудиторської служби, "Київавтодор" подав проти неї судовий позов. Тепер ремонт мосту знаходиться під ризиком зриву, якщо аудитори доведуть свою правоту в суді.
"Ну а далі чиста формалістика. Через ці претензії досвід будівництва "Мостобудівельного загону" на Подільському переході "Київавтодор" не зарахував у підтверджений досвід виконання аналогічних робіт. Відтак вирішив, що йому не можна довіряти новий контракт на Дарниці. Відтак перемогу "мостобудівельників" було скасовано і підряд передано вже наступній за ціною фірмі "Автомагістраль-Південь" із пропозицією 440 млн грн", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, нещодавно в Київській ОВА повідомили, що в регіоні з'явився міст через річку Тетерів на межі Вишгородського та Бучанського районів.
Також ми писали, що міст Метро у столиці можуть закрити. Наразі він перебуває у критичному стані.
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