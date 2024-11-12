Новий міст проклали на Київщині через річку Тетерів - фото

Міст. Фото: Київська ОВА

Поблизу одного з сіл у Київській області збудували тимчасовий міст. Переправу проклали через річку Тетерів на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

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"На Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів", — йдеться у повідомленні.

Міст. Фото: Київська ОВА

Відомо, що попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року, пізніше його капітально відновлять.

Міст. Фото: Київська ОВА

А поки, аби мешканці громади не втрачали час для об’їзду, то місцева влада облаштувала тимчасову переправу довжиною майже 56 метрів.

Міст. Фото: Київська ОВА

В ОВА уточнили, що міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони, а будівельні роботи тривали два місяці.

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