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На Київщині з'явився міст через річку Тетерів, — ОВА

12 листопада 2024 08:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Новий міст проклали на Київщині через річку Тетерів - фото
Міст. Фото: Київська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Поблизу одного з сіл у Київській області збудували тимчасовий міст. Переправу проклали через річку Тетерів на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

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Новий міст на Київщині

"На Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів", — йдеться у повідомленні.

Новий міст через Тетерів в Київській області
Міст. Фото: Київська ОВА

Відомо, що попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року, пізніше його капітально відновлять.

Будівництво мосту через річку Тетерів: тимчасову переправу відкрили
Міст. Фото: Київська ОВА

А поки, аби мешканці громади не втрачали час для об’їзду, то місцева влада облаштувала тимчасову переправу довжиною майже 56 метрів.  

Новий міст через Тетерів у Київській області: відкрито рух
Міст. Фото: Київська ОВА

В ОВА уточнили, що міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони, а будівельні роботи тривали два місяці.

Раніше Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про міст Патона у Києві. Його відкрили у 1953 році.

Також ми писали, що міст Метро у столиці можуть закрити. Наразі він знаходиться у критичному стані.

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