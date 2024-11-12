Новий міст проклали на Київщині через річку Тетерів - фото

На Київщині з'явився міст через річку Тетерів, — ОВА
Поблизу одного з сіл у Київській області збудували тимчасовий міст. Переправу проклали через річку Тетерів на межі Вишгородського та Бучанського районів.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
Новий міст на Київщині
"На Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року, пізніше його капітально відновлять.
А поки, аби мешканці громади не втрачали час для об’їзду, то місцева влада облаштувала тимчасову переправу довжиною майже 56 метрів.
В ОВА уточнили, що міст виконано в один проїзд та з тротуарами по обидві сторони, а будівельні роботи тривали два місяці.
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