Ремонт моста Киевавтодором — компания отказалась от более дешевого подрядчика

Мост возле метро "Дарница". Фото: Наші Гроші

В Киеве случился скандал с тендером на ремонт путепровода через Броварской проспект возле станции метро "Дарница" стоимостью 440 млн грн. Из-за желания "Киевавтодора" отклонить более дешевого конкурента свое расследование провела Государственная аудиторская служба и приказала расторгнуть договор с избранным более дорогим подрядчиком.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші".

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"Чрезвычайная чувствительность чиновников "Киевавтодора" к большим буквам привела к скандалу с тендером на ремонт путепровода через Броварской проспект возле станции метро "Дарница" стоимостью 440 млн грн. Из-за желания "Киевавтодора" отклонить более дешевого конкурента свое расследование провела Государственная аудиторская служба и приказала расторгнуть договор с избранным более дорогим подрядчиком", — выяснили журналисты.

По их данным, после расследования Государственной аудиторской службы "Киевавтодор" подал против нее судебный иск. Теперь ремонт моста находится под риском срыва, если аудиторы докажут свою правоту в суде.

"Ну а дальше чистая формалистика. Из-за этих претензий опыт строительства "Мостостроительного отряда" на Подольском переходе "Киевавтодор" не засчитал в подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ. Поэтому решил, что ему нельзя доверять новый контракт на Дарнице. Поэтому победа "мостостроителей" была отменена и подряд передан уже следующей по цене фирме "Автомагистраль-Юг" с предложением 440 млн грн", — говорится в материале.

Напомним, недавно в Киевской ОВА сообщили, что в регионе появился мост через реку Тетер на границе Вышгородского и Бучанского районов.

Также мы писали, что мост Метро в столице может быть закрыт. В настоящее время он находится в критическом состоянии.