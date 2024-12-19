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Киевметрополитен выделит 16 млн грн в улучшение инфраструктуры

19 декабря 2024 18:24
Катерина Османская - Редактор
В метро Киеве проведут ремонт – что известно
Мужчина в метро. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Столичный метрополитен продолжает масштабную модернизацию. В частности, было объявлено о закупке нового железнодорожного оборудования на сумму 15,9 миллиона гривен, которое планируется использовать для обновления шпал, брусьев и стрелочных переводов. Это станет ключевым этапом по улучшению безопасности и эффективности перевозок в метро.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Kyiv.ua.

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Согласно планам, Киевметрополитен планирует закупить:

  • 4500 деревянных шпал (тип ИА, пропитанных);
  • 910 деревянных шпал (тип ІІА, пропитанных);
  • 200 деревянных мостовых брусьев;
  • 22 комплекта переводных брусьев для стрелочных переводов типа ИА.

Это оборудование имеет значение для обеспечения надежной работы путей, особенно в условиях высокой нагрузки.

Как известно, обновление инфраструктуры является частью долгосрочной стратегии Киевметрополитена. Новые материалы позволят повысить безопасность пассажиров, снизить риск аварий и технических неисправностей, обеспечить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, продлить срок службы путей и инфраструктуры благодаря качественным материалам.

Это также поможет снизить затраты на ремонт и обслуживание в долгосрочной перспективе, а также положительно повлияет на экологичность перевозок.

Кто будет поставлять оборудование

Аукцион для определения поставщика, который должен выполнить заказ до 31 декабря 2025 года, состоится 24 декабря этого года. Ожидается, что поставщик обеспечит качественные материалы в больших объемах в определенные сроки.

Напомним, в Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года, она состояла из пяти станций. По состоянию на сегодняшний день столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.

Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Киев ремонт метро инфраструктура перевозки

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