У КМДА підтвердили обшуки в Костянтина Усова

Заступник глави КМДА Костянтин Усов. Фото: kyivcity.gov.ua

Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підтвердив проведення обшуків у службових приміщеннях у вівторок, 4 червня. Співробітники Державного бюро розслідувань вилучили у нього деякі речі.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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В Усова вилучили для ознайомлення телефони, компʼютер, особисті кошти.

"Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі", — зазначив він.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень наголосив, що прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади.

"Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку", — додав Усов.

Нагадаємо, 4 червня у будівлі Київської міської держадміністрації детективи Держбюро розслідувань розпочали обшуки. Вони проводилися у заступника глави КМДА, нардепа від фракції "Європейська солідарність" Костянтина Усова.

Також ми писали, що на будівництво відпочинкової зони на Оболоні КМДА витратила понад 200 мільйонів гривень з бюджету Києва.