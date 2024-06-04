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Киевгорсовет подтвердил поиски ГБР — что изъяли у нардепа Усова

4 июня 2024 21:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГГА подтвердили обыски у Константина Усова
Заместитель главы КГГА Константин Усов. Фото: kyivcity.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов подтвердил проведение обысков в служебных помещениях во вторник, 4 июня. Сотрудники Государственного бюро расследований изъяли у него некоторые вещи.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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У Усова изъяли для ознакомления телефоны, компьютер, личные средства.

"Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", — отметил он.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий отметил, что прозрачные правила работы в сфере городских перевозок является целью работы городской власти.

"Если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом. Поэтому мы абсолютно открыты помочь следствию и в этом случае", — добавил Усов.

Напомним, 4 июня в здании Киевской городской госадминистрации детективы Госбюро расследований начали обыски. Они проводились у заместителя главы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.

Также мы писали, что на строительство зоны отдыха на Оболони КГГА потратила более 200 миллионов гривен из бюджета Киева.

политики
Киев
ГБР
КГГА
обыски

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