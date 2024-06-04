В КГГА подтвердили обыски у Константина Усова

Киевгорсовет подтвердил поиски ГБР — что изъяли у нардепа Усова
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов подтвердил проведение обысков в служебных помещениях во вторник, 4 июня. Сотрудники Государственного бюро расследований изъяли у него некоторые вещи.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Обыски в КГГА
У Усова изъяли для ознакомления телефоны, компьютер, личные средства.
"Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", — отметил он.
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий отметил, что прозрачные правила работы в сфере городских перевозок является целью работы городской власти.
"Если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет. Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом. Поэтому мы абсолютно открыты помочь следствию и в этом случае", — добавил Усов.
Напомним, 4 июня в здании Киевской городской госадминистрации детективы Госбюро расследований начали обыски. Они проводились у заместителя главы КГГА, нардепа от фракции "Европейская солидарность" Константина Усова.
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