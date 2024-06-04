ДБР проводить обшуки у заступника Кличка — що відомо

Будівля КМДА. Фото: УНІАН

У будівлі Київської міської держадміністрації у вівторок, 4 червня, детективи Держбюро розслідувань розпочали обшуки. За попередньою інформацією, вони проводяться у заступника глави КМДА, нардепа від фракції "Європейська солідарність" Костянтина Усова.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення" з посиланням на власні джерела в КМДА.

Читайте також:

ДБР проводить обшуки в КМДА

Заступник глави КМДА Костянтин Усов. Джерело: Facebok Костянтина Усова

За інформацією від джерел мовника у правоохоронних органах, Усова підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

Зазначимо, що Костянтин Усов не так давно потрапив у скандал, коли виїхав з України нібито на навчання в Гарвардському університеті США, а коли повернувся — заробив 2 млн грн "стипендіальних". Сам чиновник відомий своїми скандалами з київськими автоперевізниками.

Події в КМДА — остання інформація

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на будівництво відпочинкової зони на Оболоні КМДА витратила понад 200 мільйонів гривень з бюджету Києва.

А також не так давно в Оболонському районі столиці відкрили новий пішохідний міст "Хвиля Азову", чиї елементи конструкції були виготовлені на заводі "Азовсталь".

Водночас столичні урядовці потрапляли й у скандали: так, керівник "гаражу КМДА" Дмитро Рахматулін не задекларував куплені у 2009 році 16 квартир площею понад дві тисячі квадратних метрів у Дубаї.