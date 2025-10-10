Відео
Київрада допоможе військовим та лікарям — збільшать виплати

Київрада допоможе військовим та лікарям — збільшать виплати

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:03
Депутати Київради підвищать виплати та зарплати медикам та військовим
Будівля Київради. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час останньої сесії Київської міської ради було прийнято рішення про внесення змін до міської цільової програми, спрямованої на підтримку військовослужбовців та медичних працівників. Їм додатково виділять гроші.

Про це заявила депутатка Київради Марина Порошенко, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Як допоможуть військовим та медикам

За словами Порошенко, згідно з цими змінами, починаючи з 2026 року всі лікарі міста Києва, включаючи сімейних лікарів та працівників первинної ланки охорони здоров'я, отримуватимуть щомісячну безповоротну доплату до заробітної плати.

Ця виплата надається як винагорода за роботу в умовах воєнного стану, а також за лікування та реабілітацію військовослужбовців і ветеранів війни.

Крім того, планується проведення голосування щодо надання підтримки ветеранам та членам їхніх родин у вигляді мікрогрантових програм для розвитку власного бізнесу. 

Новини.LIVE нагадують, що ще до початку сесії мер Києва Віталій Кличко повідомив про виділення та розподіл майже 4 млрд грн, які депутати міської ради передбачили на програму "Захисник Києва". Також планується збільшення витрат на виплати сім'ям загиблих захисників, зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні.

Нагадаємо, Київрада ухвалила проєкт нових антикорупційних земельних правил. Вони мають забезпечити повну прозорість рішень та справедливий розподіл міської землі. 

Також стало відомо, що відновлення житлового фонду Києва після пошкоджень після обстрілів РФ дуже гальмується. Кількість відновленого житла порівняно зі зруйнованим сягає менше одного відсотка.

Київ виплати медики гроші військові Київрада
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
