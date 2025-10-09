Київрада ухвалила антикорупційні земельні правила

Засідання Київської міської ради. Фото: Київська міська рада

Київська міська рада ухвалила проєкт нових антикорупційних земельних правил, які мають забезпечити повну прозорість рішень та справедливий розподіл міської землі. Ініціатива спрямована на мінімізацію ризиків корупції, публічність ухвалення рішень і посилення контролю за використанням комунальної власності.

