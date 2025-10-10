Депутаты Киевсовета повысят выплаты и зарплаты медикам и военным

Здание Киевсовета. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время последней сессии Киевского городского совета было принято решение о внесении изменений в городскую целевую программу, направленную на поддержку военнослужащих и медицинских работников. Им дополнительно выделят деньги.

Об этом заявила депутат Киевсовета Марина Порошенко, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Как помогут военным и медикам

По словам Порошенко, согласно этим изменениям, начиная с 2026 года все врачи города Киева, включая семейных врачей и работников первичного звена здравоохранения, будут получать ежемесячную безвозвратную доплату к заработной плате.

Эта выплата предоставляется как вознаграждение за работу в условиях военного положения, а также за лечение и реабилитацию военнослужащих и ветеранов войны.

Кроме того, планируется проведение голосования по оказанию поддержки ветеранам и членам их семей в виде микрогрантовых программ для развития собственного бизнеса.

Новини.LIVE напоминают, что еще до начала сессии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выделении и распределении почти 4 млрд грн, которые депутаты городского совета предусмотрели на программу "Защитник Киева". Также планируется увеличение расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести и тех, кто находится в плену.

