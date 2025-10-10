Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевсовет поможет военным и врачам — увеличат выплаты

Киевсовет поможет военным и врачам — увеличат выплаты

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 07:03
Депутаты Киевсовета повысят выплаты и зарплаты медикам и военным
Здание Киевсовета. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время последней сессии Киевского городского совета было принято решение о внесении изменений в городскую целевую программу, направленную на поддержку военнослужащих и медицинских работников. Им дополнительно выделят деньги.

Об этом заявила депутат Киевсовета Марина Порошенко, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как помогут военным и медикам

По словам Порошенко, согласно этим изменениям, начиная с 2026 года все врачи города Киева, включая семейных врачей и работников первичного звена здравоохранения, будут получать ежемесячную безвозвратную доплату к заработной плате.

Эта выплата предоставляется как вознаграждение за работу в условиях военного положения, а также за лечение и реабилитацию военнослужащих и ветеранов войны.

Кроме того, планируется проведение голосования по оказанию поддержки ветеранам и членам их семей в виде микрогрантовых программ для развития собственного бизнеса.

Новини.LIVE напоминают, что еще до начала сессии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о выделении и распределении почти 4 млрд грн, которые депутаты городского совета предусмотрели на программу "Защитник Киева". Также планируется увеличение расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести и тех, кто находится в плену.

Напомним, Киевсовет принял проект новых антикоррупционных земельных правил. Они должны обеспечить полную прозрачность решений и справедливое распределение городской земли.

Также стало известно, что восстановление жилого фонда Киева после повреждений после обстрелов РФ очень тормозится. Количество восстановленного жилья по сравнению с разрушенным достигает менее одного процента.

Киев выплаты медики деньги военные Киевсовет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации