Чи причетний Кличко до земельної корупції у Київраді — що сказав Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: з відкритих джерел

Справа щодо земельної корупції у Київській міській раді продовжує набирати оберти. Проте всі особи, які причетні цих злочинів, будуть покарані.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

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"Всі, хто вчиняв злочини з цієї справи, байдуже, хто б це не був, будемо вживати всіх заходів для притягнення до відповідальності", — заявив Кривонос.

Водночас голова Бюро не став відповідати на запитання, чи фігурує мер Києва Віталій Кличко у справах, пов'язаних з операцією НАБУ "Чисте місто". Він підкреслив, що поки що не може надавати такої інформації, оскільки розслідування ще триває і це таємниця слідства.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно Національне антикорупційне бюро проводило у Києві операцію "Чисте місто". Йдеться про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді. Після обшуків дехто з причетних осіб отримали підозри та запобіжні заходи.

Зазначимо, що під час операції НАБУ правоохоронці провели обшуки в соратника колишнього мера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького, який є бізнесменом і останніми роками вважається "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства у столиці.

Наразі він переховується, але, як повідомили у НАБУ, він все ще перебуває в Україні. При цьому він намагається покинути територію країни. Тим часом правоохоронці оголосили його у розшук.

Крім того, ми повідомляли, що в НАБУ розкрили деталі операції та розповіли, що для цього посадовці організовували "туалетні схеми".