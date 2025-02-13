Чи причетний Кличко до земельної корупції у Київраді — що сказав Кривонос

Київрада і земельна корупція — в НАБУ обіцяють покарання
Справа щодо земельної корупції у Київській міській раді продовжує набирати оберти. Проте всі особи, які причетні цих злочинів, будуть покарані.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив директор НАБУ Семен Кривонос.
Чи причетний до справи Кличко і чи будуть покарання для топ-чиновників
"Всі, хто вчиняв злочини з цієї справи, байдуже, хто б це не був, будемо вживати всіх заходів для притягнення до відповідальності", — заявив Кривонос.
Водночас голова Бюро не став відповідати на запитання, чи фігурує мер Києва Віталій Кличко у справах, пов'язаних з операцією НАБУ "Чисте місто". Він підкреслив, що поки що не може надавати такої інформації, оскільки розслідування ще триває і це таємниця слідства.
Що передувало
Нагадаємо, що нещодавно Національне антикорупційне бюро проводило у Києві операцію "Чисте місто". Йдеться про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у міській раді. Після обшуків дехто з причетних осіб отримали підозри та запобіжні заходи.
Зазначимо, що під час операції НАБУ правоохоронці провели обшуки в соратника колишнього мера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького, який є бізнесменом і останніми роками вважається "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства у столиці.
Наразі він переховується, але, як повідомили у НАБУ, він все ще перебуває в Україні. При цьому він намагається покинути територію країни. Тим часом правоохоронці оголосили його у розшук.
Крім того, ми повідомляли, що в НАБУ розкрили деталі операції та розповіли, що для цього посадовці організовували "туалетні схеми".
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