Ексдепутата Київради Комарницького оголосили в розшук

Денис Комарницький. Фото: відкриті джерела

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Його підозрюють у керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землею у Києві.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 10 лютого.

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Розшук Комарницького

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що Комарницького та ще дев'ятьох учасників злочинної організації викрили 6 лютого.

Скриншот допису НАБУ

Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі Новини.LIVE повідомив, що Комарницький, ймовірно, досі перебуває в Україні.

Раніше ми писали, що НАБУ викрило організацію, яка заволоділа землею у Києві та передавала ділянки під забудову.