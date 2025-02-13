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Киевсовет и земельная коррупция — в НАБУ обещают наказание

13 февраля 2025 00:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Причастен ли Кличко к земельной коррупции в Киевсовете — что сказал Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Дело о земельной коррупции в Киевском городском совете продолжает набирать обороты. Но все лица, причастные к этим преступлениям, будут наказаны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

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"Все, кто совершал преступления по этому делу, неважно, кто бы это ни был, будем принимать все меры для привлечения к ответственности", — заявил Кривонос.

В то же время глава Бюро не стал отвечать на вопрос, фигурирует ли мэр Киева Виталий Кличко в делах, связанных с операцией НАБУ "Чистый город". Он подчеркнул, что пока не может предоставлять такой информации, поскольку расследование еще продолжается и это тайна следствия.

Что предшествовало

Напомним, что недавно Национальное антикоррупционное бюро проводило в Киеве операцию "Чистый город". Речь идет о разоблачении преступной организации, причастной к земельной коррупции в городском совете. После обысков ряд причастных лиц получили подозрения и меры пресечения.

Отметим, что во время операции НАБУ правоохранители провели обыски у соратника бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого, который является бизнесменом и в последние годы считается "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в столице.

Сейчас он скрывается, но, как сообщили в НАБУ, он все еще находится в Украине. При этом пытается покинуть территорию страны. В то же время правоохранители объявили его в розыск.

Кроме того, мы сообщали, что в НАБУ раскрыли детали операции и рассказали, что для этого чиновники организовывали "туалетные схемы".

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