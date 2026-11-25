Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: kyivvlada.com.ua

У вівторок, 24 листопада, у Київраді розглянули проєкт щодо додаткового фінансування ЗСУ. "За" проголосували лише семеро. Не вистачило дев'ятьох голосів.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив депутат Київради Андрій Вітренко.

Реклама

Київрада не схотіла надавати додаткові кошти на потреби ЗСУ

"Ми були ініціаторами проєкту рішення на підтримку ЗСУ. На жаль, сьогодні в залі під час засідання комісії з питань бюджету цей проєкт набрав лише сім голосів із 16, які необхідні", — розповів представник Київради.

За його словами, не голосували представники партії міського голови Києва Віталія Кличка "УДАР" та партії "Європейська солідарність".

Згідно із проєктом, захисники України мали додатково отримати 291 мільйон гривень. Як пояснив Вітренко, на потреби військових планували скерувати гроші з інших нереалізованих проєктів.

Читайте також:

"Навіщо їх (нереалізовані проєкти, — Ред.) зберігати, коли в нас є потреби фінансування армії, коли в нас є потреби фінансування енергонезалежності", — заявив депутат.

Він наголосив, що гроші треба виділяти на резервування тепла та забезпечення енергетичної незалежності "Київводоканалу", адже після обстрілів у киян по три доби поспіль немає води.

"Хтось зберігає собі кошти, щоб наприкінці грудня можна було їх перерозподілити на власні проєкті, але я як голова комісії точно все контролюватиму і не дозволю це зробити", — запевнив Вітренко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію Autostrada повідомляв, що в Києві збудували один із тунелів метро на Виноградар. Близько 80% робіт на цій ділянці вже виконали. Наразі переносять інженерні мережі та поступово відновлюють проїжджу частину.

Також ми писали, що Південний міст у Києві досі ремонтують. Очільник Дарницької райдержадміністрації Олександр Ковтунов вважає, що до Нового року відновити рух зеленої гілки метро між берегами не вдасться. Від обстрілу зазнали руйнувань конструкції шляхопроводу, якими пролягає гілка підземки.