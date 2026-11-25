Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: kyivvlada.com.ua

Во вторник, 24 ноября, в Киевсовете рассмотрели проект о дополнительном финансировании ВСУ. «За» проголосовали лишь семеро. Не хватило девяти голосов.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Реклама

Киевсовет не захотел выделять дополнительные средства на нужды ВСУ

"Мы были инициаторами проекта решения в поддержку ВСУ. К сожалению, сегодня в зале во время заседания комиссии по вопросам бюджета этот проект набрал лишь семь голосов из 16 необходимых",— рассказал представитель Киевсовета.

По его словам, не голосовали представители партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" и партии "Европейская солидарность".

Согласно проекту, защитники Украины должны были дополнительно получить 291 миллион гривен. Как пояснил Витренко, на нужды военных планировалось направить средства из других нереализованных проектов.

Читайте также:

"Зачем их (нереализованные проекты, — Ред.) хранить, когда у нас есть потребности в финансировании армии, когда у нас есть потребности в финансировании энергонезависимости", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что деньги нужно выделять на резервирование тепла и обеспечение энергетической независимости «Киевводоканала», ведь после обстрелов у киевлян три суток подряд нет воды.

"Кто-то приберегает средства, чтобы в конце декабря их можно было перераспределить на собственные проекты, но я, как председатель комиссии, буду тщательно все контролировать и не позволю этого сделать", — заверил Витренко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на строительную компанию Autostrada сообщал, что в Киеве построили один из туннелей метро на Виноградарь. Около 80% работ на этом участке уже выполнены. Сейчас переносят инженерные сети и постепенно восстанавливают проезжую часть.

Также мы писали, что Южный мост в Киеве до сих пор ремонтируют. Глава Дарницкой райгосадминистрации Александр Ковтунов считает, что до Нового года восстановить движение зеленой ветки метро между берегами не удастся. В результате обстрела были повреждены конструкции путепровода, по которым проходит ветка метро.