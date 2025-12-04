Відео
Головна Київ Київрада перейменувала кілька скверів та вулиць у столиці

Київрада перейменувала кілька скверів та вулиць у столиці

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:36
Перейменування вулиць та скверів у столиці — які назви ухвалила Київрада 4 грудня
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

У Києві низка скверів, парків, вулиць та провулків змінюють свої назви. Таке рішення підтримали депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

Які об’єкти отримали інші назви

Київрада ухвалила такі рішення:

  • Лаврська стала двома вулицями — Івана Мазепи та Новонаводницькою;
  • парк "Юність" у Солом’янському районі Києва перейменували на честь Сергія Параджанова;
  • сквер, розташований на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара в Шевченківському районі, отримав ім’я Сергія Виноградського;
  • сквер, розташований поміж вулицями Герцена та Овруцькою в Шевченківському районі, отримав ім'я
  • Імама Шаміля;
  • сквер на вулиці Прорізній в Шевченківському районі отримав назву "Музичний";
  • сквер "Слава танкістам" у Шевченківському районі отримав ім’я Артема Соханя;
  • сквер на вулиці Вахтанга Кікабідзе в Святошинському районі отримав назву "Грузинського Національного Легіону";
  • сквер №1 на Контарктовій площі отримав назву імені шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — ім’я Григорія Сковороди;
  • бібліотеку ім. О. Герцена Централізованої бібліотечної системи "Свічадо" отримала назву ім. Вакулишина;
  • вулицю Левітана у Голосіївському районі перейменували на Лукрецьку;
  • проспект Маршала Рокоссовського в Оболонському районі отримав назву Дмитра Павличка;
  • вулиця Суворова у Дарницькому районі стала вулицею Людмили Фої;
  • а вулиця Волго-Донської у Дарницькому районі — вулицею Павла Петриченка;
  • вулицю Сулеймана Стальського у Дніпровському районі перейменували на Ігоря Юхновського;
  • провулок Дунаєвського у Святошинському районі тепер Цундарівський;
  • а вулиця Дунаєвського у Святошинському районі — Цундарівською;
  • провулок Макаренка у Дніпровському районі отримав назву Софії Окуневської.

Нагадаємо, раніше на сайті Київради з’явилась петиція, щоб перейменувати вісім станцій метро.

Також нещодавно в Одесі змінилась назва провулку Восьмого Березня.

Київ парки Київрада вулиці перейменування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
