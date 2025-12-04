Перейменування вулиць та скверів у столиці — які назви ухвалила Київрада 4 грудня

Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

У Києві низка скверів, парків, вулиць та провулків змінюють свої назви. Таке рішення підтримали депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 4 грудня.

Які об’єкти отримали інші назви

Київрада ухвалила такі рішення:

Лаврська стала двома вулицями — Івана Мазепи та Новонаводницькою;

парк "Юність" у Солом’янському районі Києва перейменували на честь Сергія Параджанова;

сквер, розташований на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара в Шевченківському районі, отримав ім’я Сергія Виноградського;

сквер, розташований поміж вулицями Герцена та Овруцькою в Шевченківському районі, отримав ім'я

Імама Шаміля;

сквер на вулиці Прорізній в Шевченківському районі отримав назву "Музичний";

сквер "Слава танкістам" у Шевченківському районі отримав ім’я Артема Соханя;

сквер на вулиці Вахтанга Кікабідзе в Святошинському районі отримав назву "Грузинського Національного Легіону";

сквер №1 на Контарктовій площі отримав назву імені шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — ім’я Григорія Сковороди;

бібліотеку ім. О. Герцена Централізованої бібліотечної системи "Свічадо" отримала назву ім. Вакулишина;

вулицю Левітана у Голосіївському районі перейменували на Лукрецьку;

проспект Маршала Рокоссовського в Оболонському районі отримав назву Дмитра Павличка;

вулиця Суворова у Дарницькому районі стала вулицею Людмили Фої;

а вулиця Волго-Донської у Дарницькому районі — вулицею Павла Петриченка;

— вулицею Павла Петриченка; вулицю Сулеймана Стальського у Дніпровському районі перейменували на Ігоря Юхновського;

провулок Дунаєвського у Святошинському районі тепер Цундарівський;

а вулиця Дунаєвського у Святошинському районі — Цундарівською;

провулок Макаренка у Дніпровському районі отримав назву Софії Окуневської.

Нагадаємо, раніше на сайті Київради з’явилась петиція, щоб перейменувати вісім станцій метро.

Також нещодавно в Одесі змінилась назва провулку Восьмого Березня.