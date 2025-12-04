Перейменування вулиць та скверів у столиці — які назви ухвалила Київрада 4 грудня

Київрада перейменувала кілька скверів та вулиць у столиці
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:36
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради
У Києві низка скверів, парків, вулиць та провулків змінюють свої назви. Таке рішення підтримали депутатів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 4 грудня.
Які об’єкти отримали інші назви
Київрада ухвалила такі рішення:
- Лаврська стала двома вулицями — Івана Мазепи та Новонаводницькою;
- парк "Юність" у Солом’янському районі Києва перейменували на честь Сергія Параджанова;
- сквер, розташований на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара в Шевченківському районі, отримав ім’я Сергія Виноградського;
- сквер, розташований поміж вулицями Герцена та Овруцькою в Шевченківському районі, отримав ім'я
- Імама Шаміля;
- сквер на вулиці Прорізній в Шевченківському районі отримав назву "Музичний";
- сквер "Слава танкістам" у Шевченківському районі отримав ім’я Артема Соханя;
- сквер на вулиці Вахтанга Кікабідзе в Святошинському районі отримав назву "Грузинського Національного Легіону";
- сквер №1 на Контарктовій площі отримав назву імені шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — ім’я Григорія Сковороди;
- бібліотеку ім. О. Герцена Централізованої бібліотечної системи "Свічадо" отримала назву ім. Вакулишина;
- вулицю Левітана у Голосіївському районі перейменували на Лукрецьку;
- проспект Маршала Рокоссовського в Оболонському районі отримав назву Дмитра Павличка;
- вулиця Суворова у Дарницькому районі стала вулицею Людмили Фої;
- а вулиця Волго-Донської у Дарницькому районі — вулицею Павла Петриченка;
- вулицю Сулеймана Стальського у Дніпровському районі перейменували на Ігоря Юхновського;
- провулок Дунаєвського у Святошинському районі тепер Цундарівський;
- а вулиця Дунаєвського у Святошинському районі — Цундарівською;
- провулок Макаренка у Дніпровському районі отримав назву Софії Окуневської.
