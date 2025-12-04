Переименование улиц и скверов в столице — какие названия принял Киевсовет 4 декабря

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве ряд скверов, парков, улиц и переулков меняют свои названия. Такое решение поддержали депутаты.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 4 декабря.

Реклама

Читайте также:

Какие объекты получили другие названия

Киевсовет принял такие решения:

Лаврская стала двумя улицами – Ивана Мазепы и Новонаводницкой;

парк "Юность" в Соломенском районе Киева переименовали в честь Сергея Параджанова;

сквер, расположенный на углу улиц Богдана Хмельницкого и Олеся Гончара в Шевченковском районе, получил имя Сергея Виноградского;

сквер, расположенный между улицами Герцена и Овручской в Шевченковском районе, получил имя

Имама Шамиля;

сквер на улице Прорезной в Шевченковском районе получил название "Музыкальный";

сквер "Слава танкистам" в Шевченковском районе получил имя Артема Соханя;

сквер на улице Вахтанга Кикабидзе в Святошинском районе получил название "Грузинского Национального Легиона";

сквер №1 на Контарктовой площади получил название имени шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — имя Григория Сковороды;

библиотеку им. А. Герцена Централизованной библиотечной системы "Свичадо" получила название им;

улицу Левитана в Голосеевском районе переименовали в Лукрецкую;

проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе получил название Дмитрия Павлычко;

улица Суворова в Дарницком районе стала улицей Людмилы Фои;

а улица Волго-Донской в Дарницком районе — улицей Павла Петриченко;

улицу Сулеймана Стальского в Днепровском районе переименовали в Игоря Юхновского;

переулок Дунаевского в Святошинском районе теперь Цундаровский;

а улица Дунаевского в Святошинском районе — Цундаровской;

переулок Макаренко в Днепровском районе получил название Софии Окуневской.

Напомним, ранее на сайте Киевсовета появилась петиция, чтобы переименовать восемь станций метро.

Также недавно в Одессе изменилось название переулка Восьмого Марта.