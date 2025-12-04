Переименование улиц и скверов в столице — какие названия принял Киевсовет 4 декабря

Киевсовет переименовал несколько скверов и улиц в столице
Дата публикации 4 декабря 2025 13:36
Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета
В Киеве ряд скверов, парков, улиц и переулков меняют свои названия. Такое решение поддержали депутаты.
Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 4 декабря.
Какие объекты получили другие названия
Киевсовет принял такие решения:
- Лаврская стала двумя улицами – Ивана Мазепы и Новонаводницкой;
- парк "Юность" в Соломенском районе Киева переименовали в честь Сергея Параджанова;
- сквер, расположенный на углу улиц Богдана Хмельницкого и Олеся Гончара в Шевченковском районе, получил имя Сергея Виноградского;
- сквер, расположенный между улицами Герцена и Овручской в Шевченковском районе, получил имя
- Имама Шамиля;
- сквер на улице Прорезной в Шевченковском районе получил название "Музыкальный";
- сквер "Слава танкистам" в Шевченковском районе получил имя Артема Соханя;
- сквер на улице Вахтанга Кикабидзе в Святошинском районе получил название "Грузинского Национального Легиона";
- сквер №1 на Контарктовой площади получил название имени шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — имя Григория Сковороды;
- библиотеку им. А. Герцена Централизованной библиотечной системы "Свичадо" получила название им;
- улицу Левитана в Голосеевском районе переименовали в Лукрецкую;
- проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе получил название Дмитрия Павлычко;
- улица Суворова в Дарницком районе стала улицей Людмилы Фои;
- а улица Волго-Донской в Дарницком районе — улицей Павла Петриченко;
- улицу Сулеймана Стальского в Днепровском районе переименовали в Игоря Юхновского;
- переулок Дунаевского в Святошинском районе теперь Цундаровский;
- а улица Дунаевского в Святошинском районе — Цундаровской;
- переулок Макаренко в Днепровском районе получил название Софии Окуневской.
