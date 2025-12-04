Видео
Главная Киев Киевсовет переименовал несколько скверов и улиц в столице

Киевсовет переименовал несколько скверов и улиц в столице

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:36
Переименование улиц и скверов в столице — какие названия принял Киевсовет 4 декабря
Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве ряд скверов, парков, улиц и переулков меняют свои названия. Такое решение поддержали депутаты.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 4 декабря.

Какие объекты получили другие названия

Киевсовет принял такие решения:

  • Лаврская стала двумя улицами – Ивана Мазепы и Новонаводницкой;
  • парк "Юность" в Соломенском районе Киева переименовали в честь Сергея Параджанова;
  • сквер, расположенный на углу улиц Богдана Хмельницкого и Олеся Гончара в Шевченковском районе, получил имя Сергея Виноградского;
  • сквер, расположенный между улицами Герцена и Овручской в Шевченковском районе, получил имя
  • Имама Шамиля;
  • сквер на улице Прорезной в Шевченковском районе получил название "Музыкальный";
  • сквер "Слава танкистам" в Шевченковском районе получил имя Артема Соханя;
  • сквер на улице Вахтанга Кикабидзе в Святошинском районе получил название "Грузинского Национального Легиона";
  • сквер №1 на Контарктовой площади получил название имени шетьмана Петра Сагайдачного, а сквер №2 — имя Григория Сковороды;
  • библиотеку им. А. Герцена Централизованной библиотечной системы "Свичадо" получила название им;
  • улицу Левитана в Голосеевском районе переименовали в Лукрецкую;
  • проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе получил название Дмитрия Павлычко;
  • улица Суворова в Дарницком районе стала улицей Людмилы Фои;
  • а улица Волго-Донской в Дарницком районе — улицей Павла Петриченко;
  • улицу Сулеймана Стальского в Днепровском районе переименовали в Игоря Юхновского;
  • переулок Дунаевского в Святошинском районе теперь Цундаровский;
  • а улица Дунаевского в Святошинском районе — Цундаровской;
  • переулок Макаренко в Днепровском районе получил название Софии Окуневской.

Напомним, ранее на сайте Киевсовета появилась петиция, чтобы переименовать восемь станций метро.

Также недавно в Одессе изменилось название переулка Восьмого Марта.

Киев парки Киевсовет улицы переименования
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
