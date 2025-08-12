У Києві пропонують перейменувати вісім станцій метро

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві пропонують змінити назви восьми станцій метро. Відомо, що на сайті Київської міської ради зʼявилася відповідна петиція.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Як пропонують змінити назви станцій метро в Києві

Автор петиції Андрій Патлатюк пояснив, що станції метро вводять в оману містян та гостей Києва, оскільки їхнє розташування не відповідає назвам.

Він пропонує такі варіанти:

"Дарницю" змінити на "Дитячий світ", оскільки станція розташована в Дніпровському районі біля із великим ТРЦ "Дитячий світ";

"Чернігівську" — на "Парк Кіото", оскільки є зелена зона, яка присвячена Японії;

"Лісову" — на "Броварську";

"Берестейську" — на "Грушки";

"Мінську" — на "Погоня", аби відмовитися від білоруських асоціацій;

"Тараса Шевченка" — на "Подільська", щоб уникнути надлишку топонімів із Кобзарем;

"Червоний Хутір" — на "Микільський ліс", оскільки коректніше географічно;

закриту "Мостицьку" — на "Біличе Поле".

Петиція на сайті Київради. Фото: скриншот

Наразі петицію підписали 43 людини, що обурило автора петиції, оскільки вона може бути "забутою".

Нагадаємо, у Києві планували збудувати ще одну станцію метро між "Житомирською" та "Святошинською".

Раніше стало відомо, що Київський метрополітен став рекордсменом збитків серед усіх міст України.