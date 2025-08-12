У Києві пропонують перейменувати вісім станцій метро

У Києві пропонують змінити назви станцій метро — які є варіанти
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:39
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
У Києві пропонують змінити назви восьми станцій метро. Відомо, що на сайті Київської міської ради зʼявилася відповідна петиція.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
Як пропонують змінити назви станцій метро в Києві
Автор петиції Андрій Патлатюк пояснив, що станції метро вводять в оману містян та гостей Києва, оскільки їхнє розташування не відповідає назвам.
Він пропонує такі варіанти:
- "Дарницю" змінити на "Дитячий світ", оскільки станція розташована в Дніпровському районі біля із великим ТРЦ "Дитячий світ";
- "Чернігівську" — на "Парк Кіото", оскільки є зелена зона, яка присвячена Японії;
- "Лісову" — на "Броварську";
- "Берестейську" — на "Грушки";
- "Мінську" — на "Погоня", аби відмовитися від білоруських асоціацій;
- "Тараса Шевченка" — на "Подільська", щоб уникнути надлишку топонімів із Кобзарем;
- "Червоний Хутір" — на "Микільський ліс", оскільки коректніше географічно;
- закриту "Мостицьку" — на "Біличе Поле".
Наразі петицію підписали 43 людини, що обурило автора петиції, оскільки вона може бути "забутою".
