Україна
У Києві пропонують змінити назви станцій метро — які є варіанти

У Києві пропонують змінити назви станцій метро — які є варіанти

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:39
У Києві пропонують перейменувати вісім станцій метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві пропонують змінити назви восьми станцій метро. Відомо, що на сайті Київської міської ради зʼявилася відповідна петиція.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Читайте також:

Як пропонують змінити назви станцій метро в Києві

Автор петиції Андрій Патлатюк пояснив, що станції метро вводять в оману містян та гостей Києва, оскільки їхнє розташування не відповідає назвам.

Він пропонує такі варіанти:

  • "Дарницю" змінити на "Дитячий світ", оскільки станція розташована в Дніпровському районі біля із великим ТРЦ "Дитячий світ";
  • "Чернігівську" — на "Парк Кіото", оскільки є зелена зона, яка присвячена Японії;
  • "Лісову" — на "Броварську";
  • "Берестейську" — на "Грушки";
  • "Мінську" — на "Погоня", аби відмовитися від білоруських асоціацій;
  • "Тараса Шевченка" — на "Подільська", щоб уникнути надлишку топонімів із Кобзарем;
  • "Червоний Хутір" — на "Микільський ліс", оскільки коректніше географічно;
  • закриту "Мостицьку" — на "Біличе Поле".
Петиція на сайті Київради. Фото: скриншот

Наразі петицію підписали 43 людини, що обурило автора петиції, оскільки вона може бути "забутою".

Нагадаємо, у Києві планували збудувати ще одну станцію метро між "Житомирською" та "Святошинською".

Раніше стало відомо, що Київський метрополітен став рекордсменом збитків серед усіх міст України. 

Київ метро Київрада петиція станції метро
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
