Кличко пояснив підвищення тарифів на воду в Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: пресслужба Київради

У Києві можуть підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Мер столиці Віталій Кличко пояснив, що нинішній тариф не відповідає витратам "Київводоканалу". Серед причин він назвав подорожчання електроенергії, пального та реагентів, а також критичний дефіцит працівників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Кличка.

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Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Кличко пояснив неминучість підвищення тарифів на водопостачання

Кличко пояснив, що водоканали не можуть працювати за старими тарифами через суттєве подорожчання електроенергії, пального та реагентів. За його словами, НКРЕКП рекомендувала підвищити тарифи ще у 2024 році, однак тоді це рішення не реалізували.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще у 2024 році. Проте це не було реалізовано", — зазначив Кличко.

За словами мера, через відкладений перегляд тарифів підприємства галузі опинилися у складному фінансовому становищі.

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"Галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно", — заявив Кличко.

Водночас він наголосив, що витрати водоканалів за останні роки значно зросли. Йдеться, зокрема, про вартість електроенергії, пального та реагентів, необхідних для очищення води.

"Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні", — пояснив мер.

Як писали Новини.LIVE, з 1 серпня 2026 року в Києві діють нові правила оплати проїзду в громадському транспорті, зокрема квиток на 90 хвилин за 60 гривень. Разова поїздка у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулері коштує 30 гривень, а в більшості маршруток — 25 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва впливає на ринок праці. Працівники з невисокими зарплатами, зокрема бюджетники та медики, змушені звільнятися через високу вартість щоденних поїздок. Найбільше проблема стосується тих, хто добирається на роботу з пересадками.