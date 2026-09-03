Киевсовет не будет прерывать заседания во время воздушных тревог

Мэр Виталий Кличко на заседании Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевского городского совета

Киевский городской совет изменяет правила проведения пленарных заседаний во время воздушной тревоги. Соответствующее решение предусматривает отмену нормы Регламента, согласно которой председательствующий был обязан объявлять перерыв после сигнала воздушной тревоги. Документ уже подписал мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета.

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Киевсовет больше не будет прерывать заседания из-за воздушных тревог

Ранее Регламент Киевсовета предусматривал обязательный перерыв в пленарном заседании в случае объявления воздушной тревоги. Депутаты должны были прервать работу и перейти в укрытие.

Новые изменения призваны урегулировать проведение заседаний в условиях частых и длительных воздушных тревог в Киеве. В то же время сам факт отмены автоматического перерыва не означает, что депутаты должны оставаться в сессионном зале во время опасности.

Отметим, что заседание бюджетной комиссии Киевсовет сегодня провел в укрытии.

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Инициатором изменений стала Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Предложение подписал председатель комиссии Леонид Емец, а также под документом поставил подпись мэр Киева Виталий Кличко.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве тариф на водоснабжение и водоотведение могут повысить. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что нынешняя стоимость услуг не соответствует затратам водоканалов. Среди причин он назвал подорожание электроэнергии, топлива и реагентов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Киеве подготовили списки более 200 тысяч человек, которых в случае необходимости могут временно переселить из-за длительных зимних отключений. Речь идет прежде всего о маломобильных людях, людях с инвалидностью, семьях с детьми с инвалидностью и одиноких жителях. Переселение будет происходить только с согласия человека, если из-за отсутствия тепла и электроэнергии пребывание дома станет опасным.