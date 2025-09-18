Відео
Київрада розглядає фінансування поховань жертв обстрілів

Київрада розглядає фінансування поховань жертв обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 07:48
У Києві поховання загиблих від атак можуть стати безкоштовними
Алла Шлапак. Фото: кадр із відео

Депутатка Київської міської ради Алла Шлапак повідомила, про те, що розглядається можливість оплачувати поховання жертв російських ракетно-дронових атак за рахунок столичного бюджету. Це стосуватиметься насамперед випадків, коли загинула ціла родина і немає кому подбати про поховання.

Про це Шлапак розповіла в ефірі Київського часу у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Київрада пропонує зміни у фінансуванні допомоги

Шлапак наголосила, що останнє пленарне засідання стало першим результативним за тривалий час. За її словами, міський голова цього разу почув не лише виконавчий орган, а й увесь депутатський корпус. На порядку денному стояли ключові програми: фінансова підтримка військових частин столиці та оновлення програми "Турбота".

"Коли особи без постійного місця проживання помирають, ми їх ховаємо коштом бюджетних коштів. А люди, які загинули в результаті ракетно-дронових атак, — ми тільки матеріальну допомогу іншим членам родини надаємо, якщо вони є", — пояснила Шлапак.

Вона також підкреслила, що КМДА виконує лише ті ініціативи, які фінансує й ухвалює Київрада. Однак чиновники не завжди згадують про роль депутатів, коли відкривають центри реабілітації чи оголошують про збільшення соціальної допомоги.

Нагадаємо, що депутатка Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак заявила про розбіжність у даних щодо пошкоджених будинків у столиці

Раніше ми також інформували, що міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про плани оголошення підозр кільком депутатам Київради

Київ обстріли Київрада допомога соціальна допомога поховання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
