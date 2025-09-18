В Киеве захоронения погибших от атак могут стать бесплатными

Алла Шлапак. Фото: кадр из видео

Депутат Киевского городского совета Алла Шлапак сообщила о том, что рассматривается возможность оплачивать погребение жертв российских ракетно-дронных атак за счет столичного бюджета. Это будет касаться прежде всего случаев, когда погибла целая семья и некому позаботиться о погребении.

Об этом Шлапак рассказала в эфире Киевского времени в среду, 17 сентября.

Шлапак отметила, что последнее пленарное заседание стало первым результативным за долгое время. По ее словам, городской голова на этот раз услышал не только исполнительный орган, но и весь депутатский корпус. На повестке дня стояли ключевые программы: финансовая поддержка воинских частей столицы и обновление программы "Забота".

"Когда лица без постоянного места жительства умирают, мы их хороним за счет бюджетных средств. А люди, которые погибли в результате ракетно-дронных атак, — мы только материальную помощь другим членам семьи предоставляем, если они есть", — пояснила Шлапак.

Она также подчеркнула, что КГГА выполняет только те инициативы, которые финансирует и принимает Киевсовет. Однако чиновники не всегда вспоминают о роли депутатов, когда открывают центры реабилитации или объявляют об увеличении социальной помощи.

Напомним, что депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак заявила о расхождении в данных о поврежденных домах в столице.

Ранее мы также информировали, что городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о планах объявления подозрений нескольким депутатам Киевсовета.