Головна Київ У Київраді заявили про розбіжність даних щодо пошкоджень будинків

У Київраді заявили про розбіжність даних щодо пошкоджень будинків

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 21:47
У Київраді заявили, що кількість пошкоджених будинків не збігається з інформацією КМДА
Пошкоджений будинок у Києві внаслідок російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Депутатка Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак заявила про розбіжність даних щодо пошкоджених будинків у столиці. За її словами, справжня кількість не збігається з інформацією, яку надає Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Про це Алла Шлапак розповіла в ефірі "Київський час" у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Пошкоджені будинки в Києві

Шлапак розповіла, що в наступному бюджеті Києва будуть кошти на відновлення пошкоджених будинків, навіть попри складну процедуру та плутанину в документах. Наразі невідома точна сума.

"Я зараз розбираюся через депутатські запити, скільки постраждалих будинків, оскільки те, що написав офіційний Telegram-канал КМДА не співпадає з тим, що мені офіційно відповіла КМДА як депутату", — додала депутатка Київради.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко розповів подробиці рішення Кабміну щодо вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету столиці.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у місті зберігається нестача укриттів. Він пояснив, хто гальмує будівництво.

Київ війна гроші обстріли Київрада бюджет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
