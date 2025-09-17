У Київраді заявили, що кількість пошкоджених будинків не збігається з інформацією КМДА

Пошкоджений будинок у Києві внаслідок російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Депутатка Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак заявила про розбіжність даних щодо пошкоджених будинків у столиці. За її словами, справжня кількість не збігається з інформацією, яку надає Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Про це Алла Шлапак розповіла в ефірі "Київський час" у середу, 17 вересня.

Пошкоджені будинки в Києві

Шлапак розповіла, що в наступному бюджеті Києва будуть кошти на відновлення пошкоджених будинків, навіть попри складну процедуру та плутанину в документах. Наразі невідома точна сума.

"Я зараз розбираюся через депутатські запити, скільки постраждалих будинків, оскільки те, що написав офіційний Telegram-канал КМДА не співпадає з тим, що мені офіційно відповіла КМДА як депутату", — додала депутатка Київради.

