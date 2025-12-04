Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київрада сьогодні не вирішуватиме долю Житнього ринку — причина

Київрада сьогодні не вирішуватиме долю Житнього ринку — причина

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:44
Продаж Житнього ринку в Києві — чи розглянула Київрада питання
Житній ринок. Фото: Facebook / Житній ринок

З порядку денного Київської міської ради знято питання щодо Житнього ринку. Депутати мали погодити його передачу в оренду або ухвалити рішення про приватизацію.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 4 грудня.

Реклама
Читайте також:

Житній ринок у Києві

З порядку денного виключено питання щодо передачі Житнього ринку в оренду та щодо збереження функціоналу та зовнішнього вигляду ринку.

Зазначимо, що цей ринок на Подолі є одним із найдавніших у Києві, а будівлю для нього звели у 1980 році.

Водночас у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що Житній ринок перебуває в переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

"Тому будь-які подальші дії щодо будівлі — оренда чи продаж — не можуть вплинути на її охоронний статус. Департаментом у відповідності до встановленого порядку було подано повний пакет документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій для внесення Житнього ринку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Наразі експертна комісія Мінкульту розглянула подання та рекомендувала включити Житній ринок до Державного реєстру", йдеться в повідомленні.

Житній ринок
Допис Департаменту КМДА. Фото: скриншот

Раніше очільник Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея заявляв, що на місці ринку може зʼявитися чергова забудова.

До цього REIT-компанія Inzhur запропонувала проєкт реставрації й оновлення Житнього ринку, але кияни та громадські активісти різко відреагували.

Віталій Кличко Київ КМДА ринок місцеві депутати
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації