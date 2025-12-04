Продаж Житнього ринку в Києві — чи розглянула Київрада питання

Житній ринок. Фото: Facebook / Житній ринок

З порядку денного Київської міської ради знято питання щодо Житнього ринку. Депутати мали погодити його передачу в оренду або ухвалити рішення про приватизацію.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 4 грудня.

Реклама

Читайте також:

Житній ринок у Києві

З порядку денного виключено питання щодо передачі Житнього ринку в оренду та щодо збереження функціоналу та зовнішнього вигляду ринку.

Зазначимо, що цей ринок на Подолі є одним із найдавніших у Києві, а будівлю для нього звели у 1980 році.

Водночас у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що Житній ринок перебуває в переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

"Тому будь-які подальші дії щодо будівлі — оренда чи продаж — не можуть вплинути на її охоронний статус. Департаментом у відповідності до встановленого порядку було подано повний пакет документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій для внесення Житнього ринку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Наразі експертна комісія Мінкульту розглянула подання та рекомендувала включити Житній ринок до Державного реєстру", — йдеться в повідомленні.

Допис Департаменту КМДА. Фото: скриншот

Раніше очільник Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея заявляв, що на місці ринку може зʼявитися чергова забудова.

До цього REIT-компанія Inzhur запропонувала проєкт реставрації й оновлення Житнього ринку, але кияни та громадські активісти різко відреагували.