Житній ринок скоро можуть продати — Кличко збирає Київраду

Житній ринок скоро можуть продати — Кличко збирає Київраду

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:39
У Києві готуються продати Житній ринок — що відомо
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Очільник Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Геннадій Кривошея розповів, що наступного тижня можуть продати Житній ринок. За його словами, сесія Київради планує зібратися вже 11 вересня.

Про це Геннадій Кривошея повідомив у Facebook.

Житній ринок у Києві

Житній ринок у Києві

Кривошея розповів, що мер Віталій Кличко вніс на порядок денний два питання, аби депутати вирішили долю Житнього ринку.

null
Рішення Київської міської ради. Фото: скриншот

"Землі немає, то у вас почалися договорняки по майну? Де звіти про роботу ринку за останні 10 років? Де і хто поніс відповідальність за те, що довели ринок до такої ситуації? Я думаю, що депутати розуміють свою відповідальність перед громадою!" — емоційно відреагував Кривошея.

Житній ринок
Житній ринок. Фото: instagram.com/honcharenko_anton_27

За словами очільника Громадської ради при КМДА, якщо ринок продадуть, то це буде злочином. Кривошея закликав депутатів розглядати інші питання, наприклад, затвердити програму по фінансуванню відновлення будинків, які постраждали від російських обстрілів.

Він також нагадав, що комісія майна не підтримала рішення по цьому питанню, а комісія підприємництва — відхилила проєкт.

null
Рішення комісій. Фото: скриншот
null
Допис Кривошея. Фото: скриншот

Продаж Житнього ринку — що передувало

У січні стало відомо, що в Київраді зареєстрували проєкт рішення про продаж Житнього ринку. Кривошея припускав, що на його місці може зʼявитися чергова забудова.

"Новий власник що захоче, те й зробить з ринком. Гіркий досвід знесення історичних і знакових будівель в Києва ми вже маємо", — писав він.

Крім того, на сайті Київради публікували проєкт "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок".

Там йдеться, що за понад 44 роки роботи на ринку жодного разу не здійснювали капітальних ремонтів, що спричинило погіршення технічного стану будівлі. У проєкті йдеться, що приватизація дозволить "розпочати негайне покращення об'єкта", а також "зменшить навантаження на бюджет".

"Ситуація потребує швидкого та оптимального вирішення, найефективнішим із яких є приватизація Житнього ринку через електронну торгову систему "Прозорро Продажі", — йдеться на сайті.

Відомо, що Житній ринок на Подолі є одним із найдавніших у Києві, а будівлю для нього звели у 1980 році.

Нагадаємо, REIT-компанія Inzhur запропонувала проєкт реставрації й оновлення комплексу Житнього ринку

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко заявив, що ринок планують перетворити на сучасний фудхол на 600 місць.

Віталій Кличко Київ ринок Київрада продаж
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
