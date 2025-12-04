Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Киев Киевсовет сегодня не будет решать судьбу Житнего рынка — причина

Киевсовет сегодня не будет решать судьбу Житнего рынка — причина

Дата публикации 4 декабря 2025 13:44
Продажа Житнего рынка в Киеве — рассмотрел ли Киевсовет вопрос
Житний рынок. Фото: Facebook / Житний рынок

С повестки дня Киевского городского совета снят вопрос о Житнем рынке. Депутаты должны были согласовать его передачу в аренду или принять решение о приватизации.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 4 декабря.

Жилой рынок в Киеве

Из повестки дня исключен вопрос о передаче Житнего рынка в аренду и о сохранении функционала и внешнего вида рынка.

Отметим, что этот рынок на Подоле является одним из древнейших в Киеве, а здание для него возвели в 1980 году.

В то же время в Департаменте охраны культурного наследия КГГА сообщили, что Житний рынок находится в перечне только что выявленных объектов культурного наследия.

"Поэтому любые дальнейшие действия в отношении здания — аренда или продажа — не могут повлиять на его охранный статус. Департаментом в соответствии с установленным порядком был подан полный пакет документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций для внесения Житнего рынка в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Сейчас экспертная комиссия Минкульта рассмотрела представление и рекомендовала включить Житний рынок в Государственный реестр", — говорится в сообщении.

Житній ринок
Сообщение Департамента КГГА. Фото: скриншот

Ранее глава Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея заявлял, что на месте рынка может появиться очередная застройка.

До этого REIT-компания Inzhur предложила проект реставрации и обновления Житнего рынка, но киевляне и общественные активисты резко отреагировали.

Виталий Кличко Киев КГГА рынок местные депутаты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
