Україна
Киевсовет примет бюджет только в январе — названа причина

Киевсовет примет бюджет только в январе — названа причина

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:04
Бюджет Киева на 2026 год — когда примут
Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба КГГА

Депутаты Киевского городского совета надеются принять бюджет на 2026 год в январе следующего года. Причина — они поздно получили прогноз бюджета.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко, передает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

Когда Киевсовет начнет работать над бюджетом

"Только вчера бюджет на 2026 год и программа социально-экономического развития поступили в Киевский городской совет. Мы сейчас создали инвестиционный совет и те органы, которые обеспечат среднесрочное планирование бюджета города Киева", — рассказал он.

По словам Витренко, Киевсовет начнет работать над проектом бюджета с сегодняшнего дня.

"Я думаю с понедельника мы уже можем говорить, какие отрасли получат больше, а какие отрасли уменьшат свое финансирование. Отдельно хочу сказать, почему так плохо произошло с бюджетом. Потому, что исполнительный орган не выполнил свои функции. Они должны были внести сначала прогноз бюджета 6 сентября, затем 12 ноября бюджет должен был зайти, но неорганизованность наших органов привела к тому, что депутаты сегодня должны были принимать отдельно бюджетное решение по графику принятия бюджета. Мы планируем рассмотреть бюджет до 25 января", — добавил депутат.

Напомним, сегодня Киевсовет внес изменения в бюджет на 2025 год. Депутаты получат 600 млн гривен "на программу решения социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей".

Также с сегодняшнего дня в столице меняются названия нескольких скверов и улиц.

Киев КГГА местные депутаты Киевсовет бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
