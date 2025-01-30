Київрада виділила кошти на підтримку Сил оборони — яка сума

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

У четвер, 30 січня, Київська міська рада виділила на підтримку Сил оборони України 5 млрд грн. Аби бюджетні кошти витрачалися прозоро, ініційовано створення робочої групи.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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Кошти на потреби військових

За словами Ткаченка, на підтримку Сил оборони України спрямовано 5 млрд грн, проте Київ може допомагати військовим ще більше.

"Сьогодні 5 млрд грн на підтримку Сил оборони України виділила Київрада. Це справді необхідний і правильний крок. Проте впевнений, що це не межа, і місто може допомагати Силам оборони ще більше! Наприкінці минулого року залишились неосвоєними близько 14 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА зазначив, що невикористані кошти могли бути спрямовані на важливі потреби Києва. Зокрема, на ремонт укриттів, встановлення модульних захисних споруд на зупинках, резервне живлення для світлофорів та шкіл, а також на відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів.

"Разом з цим у столиці продовжують існувати тіньові схеми, через які місто втрачає доходи. Для того, щоб такі питання взагалі не виникали, а бюджетні кошти витрачалися прозоро і за нагальним призначенням, я ініціював створення робочої групи "Прозорість і підзвітність". На жаль, використовуючи формальні підстави, команда міського голови затягує з її створенням. Попри супротив, ми цю групу створимо вже найближчим часом", — підсумував Ткаченко.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

Раніше у Київській міській державній адміністрації заявили, що нова команда міської військової адміністрації з початку року не займається вирішенням важливих проблем міста, що може призвести до серйозних наслідків для Києва.

А начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко відповів на звинувачення мера Києва Віталія Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань. Очільник Адміністрації наголосив, що не збирається брати участь у політичних "шоу".