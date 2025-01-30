Киевсовет выделил средства на поддержку Сил обороны — какая сумма

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

В четверг, 30 января, Киевский городской совет выделил на поддержку Сил обороны Украины 5 млрд грн. Чтобы бюджетные средства расходовались прозрачно — инициировано создание рабочей группы.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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По словам Ткаченко, на поддержку Сил обороны Украины направлено 5 млрд грн, однако Киев может помогать военным еще больше.

"Сегодня 5 млрд грн на поддержку Сил обороны Украины выделил Киевсовет. Это действительно необходимый и правильный шаг. Однако уверен, что это не предел, и город может помогать Силам обороны еще больше. В конце прошлого года остались неосвоенными около 14 млрд грн", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА отметил, что неиспользованные средства могли быть направлены на важные нужды Киева. В частности, на ремонт укрытий, установку модульных защитных сооружений на остановках, резервное питание для светофоров и школ, а также на восстановление жилья, поврежденного в результате обстрелов.

"Вместе с этим в столице продолжают существовать теневые схемы, из-за которых город теряет доходы. Для того, чтобы такие вопросы вообще не возникали, а бюджетные средства расходовались прозрачно и по насущным назначением, я инициировал создание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". К сожалению, используя формальные основания, команда городского головы затягивает с ее созданием. Несмотря на сопротивление, мы эту группу создадим уже в ближайшее время ", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Telegram

Ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что новая команда городской военной администрации с начала года не занимается решением важных проблем города, что может привести к серьезным последствиям для Киева.

А начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко ответил на обвинения мэра Киева Виталия Кличко в блокировании решений по ключевым хозяйственным вопросам. Глава Администрации подчеркнул, что не собирается участвовать в политических "шоу".