У Кличка назвали питання, як досі не розглянула нова команда КМВА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявили, що нова команда міської військової адміністрації від початку року не розв'язує важливі для міста питання. Через це Київ може зазнати критичних наслідків.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у четвер, 30 січня.

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"Від початку року керівництво КМВА не розглядає письмові та усні звернення від міських служб. Зокрема, щодо ухвалення важливих рішень із забезпечення життєдіяльності столиці", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що це матиме критичні наслідки для територіальної громади Києва, а важливі документи лежать на столі у начальника КМВА Тимура Ткаченка, чекаючи підпис.

Мова йде про рішення комісій із розгляду питань компенсацій за пошкоджену та знищену обстрілами нерухомість, через що постраждалі мешканці 11 квартир не можуть отримати кошти на відновлення. Водночас 56 заявок перебувають під загрозою блокування та їх кількість щодня збільшується.

Також КМВА не затвердила плани робіт з обстеження пошкоджених обʼєктів, через що неможливо здійснити фіксацію пошкоджень та розпочати відновлення 103 будівель і споруд у Києві:

87 багатоповерхівок;

двох закладів освіти;

двох медзакладів;

трьох обʼєктів транспортної інфраструктури;

трьох адмінбудівель;

одного обʼєкта зеленого господарства;

п'яти приватних нежитлових приміщень.

А неприйняття рішень у сфері ЖКГ, зокрема щодо визнання критичності підприємств, які забезпечують проходження опалювального сезону, гальмує бронювання працівників. Незатвердження тарифів на послуги окремим суб'єктам може призвести до неможливості їх надання частині мешканців міста.



Крім того, рішення про продовження освітніх ліцензій низці закладів середньої та дошкільної освіти фактично заблокувало їх роботу.

Скриншот допису КМДА

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського. Він поскаржився на нового голову КМВА Тимура Ткаченка.

Натомість Ткаченко відповів на звинувачення Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань, заявивши, що не збирається брати участь у політичних "шоу".