Київрада виділила ще 750 млн грн на ремонт укриттів

Засідання у Київській міській раді. Фото: КМДА

Сьогодні, 8 червня, відбулося позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Київрада додатково виділила 750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Депутат Київської міської ради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков розповів, що 500 млн гривень спрямують до районних державних адміністрацій. Після цього вони будуть виконувати ремонтні роботи.

Районні державні адміністрації отримають:

Голосіївська РДА — 42,9 млн грн;

Дарницька РДА – 58,9 млн грн;

Деснянська РДА – 61,8 млн грн;

Дніпровська РДА – 60,4 млн грн;

Оболонська РДА – 53,6 млн грн;

Печерська РДА – 28,2 млн грн;

Подільська РДА – 35,7 млн грн;

Святошинська РДА – 57,7 млн грн;

Солом’янська РДА – 65,5 млн грн;

Шевченківська РДА – 35,6 млн грн.

За словами Страннікова, також додатково виділено 50 млн грн на капітальні ремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються як укриття. Ще 200 млн грн спрямують на капітальні ремонти об’єктів укриття, розташованих у закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Нагадаємо, більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатна для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.

Також ми писали, що 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.