Киевсовет выделил еще 750 млн грн на ремонт укрытий
Сегодня, 8 июня, состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий.
Об этом сообщает КГГА.
Ремонт укрытий в Киеве
Депутат Киевского городского совета и заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрей Странников рассказал, что 500 млн гривен направят в районные государственные администрации. После этого они будут выполнять ремонтные работы.
Районные государственные администрации получат:
- Голосеевская РГА — 42,9 млн грн;
- Дарницкая РГА — 58,9 млн грн;
- Деснянская РГА — 61,8 млн грн;
- Днепровская РГА — 60,4 млн грн;
- Оболонская РГА — 53,6 млн грн;
- Печерская РГА — 28,2 млн грн;
- Подольская РГА — 35,7 млн грн;
- Святошинская РГА — 57,7 млн грн;
- Соломенская РГА — 65,5 млн грн;
- Шевченковская РГА — 35,6 млн грн.
По словам Странникова, дополнительно выделено 50 млн грн на капитальные ремонты и обслуживание подвальных помещений жилых домов, которые используются в качестве укрытия. Еще 200 млн грн будут направлены на капитальные ремонты объектов укрытия, расположенных в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения КГГА.
Напомним, большинство укрытий в Киеве сейчас доступны жителям города. При этом значительное количество бомбоубежищ не пригодно для длительного пребывания в нем людей — там нет мебели, санузлов, а иногда даже вентиляции.
Также мы писали, что 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.