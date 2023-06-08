Киевсовет выделил еще 750 млн грн на ремонт укрытий

Заседание в Киевском городском совете. Фото: КГГА

Сегодня, 8 июня, состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий.

Об этом сообщает КГГА.

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Депутат Киевского городского совета и заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрей Странников рассказал, что 500 млн гривен направят в районные государственные администрации. После этого они будут выполнять ремонтные работы.

Районные государственные администрации получат:

Голосеевская РГА — 42,9 млн грн;

Дарницкая РГА — 58,9 млн грн;

Деснянская РГА — 61,8 млн грн;

Днепровская РГА — 60,4 млн грн;

Оболонская РГА — 53,6 млн грн;

Печерская РГА — 28,2 млн грн;

Подольская РГА — 35,7 млн грн;

Святошинская РГА — 57,7 млн грн;

Соломенская РГА — 65,5 млн грн;

Шевченковская РГА — 35,6 млн грн.

По словам Странникова, дополнительно выделено 50 млн грн на капитальные ремонты и обслуживание подвальных помещений жилых домов, которые используются в качестве укрытия. Еще 200 млн грн будут направлены на капитальные ремонты объектов укрытия, расположенных в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения КГГА.

Напомним, большинство укрытий в Киеве сейчас доступны жителям города. При этом значительное количество бомбоубежищ не пригодно для длительного пребывания в нем людей — там нет мебели, санузлов, а иногда даже вентиляции.

Также мы писали, что 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.