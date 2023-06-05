У якому стані київські укриття: фоторепортаж

Укриття у одному з районів Києва. Фото: Новини.LIVE

Більшість укриттів у Києві наразі доступні для жителів міста. При цьому значна кількість бомбосховищ не придатні для тривалого перебування у ньому людей — там немає меблів, санвузлів, а подекуди навіть вентиляції.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж зі столичних укриттів.

Читайте також:

Кореспонденти Новини.LIVE побували сьогодні у восьми укриттях у різних районах столиці — як у центрі, так і у спальних районах. Більшість з них — це просто розчищені підвали, деякі зі свіжим ремонтом, однак без меблів та санвузлів. Також в укриттях немає запасів їжі та води. Вони слугують місцем, де просто можна пересидіти повітряну тривогу, однак для тривалого перебування людей ці приміщення не пристосовані. Також тільки деякі укриття мають другий вихід.

Варто зауважити, що найкраще обладнані укриття у школах. Там є санвузли, запаси води та меблі. Однак часто ці укриття є досить тісними і не можуть надати прихисток великій кількості людей.

Як зазначають наші кореспонденти, вони отримали безперешкодний доступ до всіх укриттів, жодне з них не було зачиненим. Однак представники будинків зізнаються, що побоюються тримати відкритими підвали тривалий час, оскільки там можуть поселитися безхатьки.

Також кореспонденти побували в одному з укриттів у центрі міста – на вулиці Богдана Хмельницького поблизу посольства Німеччини. Там підвал приватизований і перебуває в оренді у хостелу. Власниця хостелу розповіла, що вони готові пускати людей до підвалу, однак від початку повномасштабної війни до них з таким проханням ніхто не звертався.

В одному з укриттів розміщений спортзал, туди безперешкодно можуть зайти люди під час повітряної тривоги.

При цьому варто зазначити, що карта укриттів у застосунку "Київ Цифровий" не у всіх випадках відповідає дійсності. Часто місця, які відзначені у застосунку як укриття складно знайти або у них не промарковані входи.

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Столичні правоохоронці вже затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.