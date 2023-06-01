Правоохоронці затримали осіб, які не надали киянам доступ до укриття

Поліклініка, біля якої через зачинені двері укриття загинули люди. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Закриті укриття в Києві: розслідування

"У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб — першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю — за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

Раніше прокурори разом з поліцейськими провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі.

"Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають", — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.

Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями в Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.