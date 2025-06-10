Миколі Поворознику висловили недовіру — деталі голосування

Київрада висловила недовіру Поворознику — скільки голосів
Київрада у вівторок, 10 червня, висловила недовіру першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику. "За" проголосували 70 депутатів.
Про це повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко у Telegram.
Недовіра Поворознику
Пропозицію про висловлення недовіри Поворознику запропонував Вітренко.
"Ми не просто ухвалили політичне рішення — ми поставили межу цинізму у владі", — зауважив він.
Також депутат запропонував правку, яка передбачає заборону Поворознику користуватись службовим майном, автомобілями та звʼязком. Її підтримали 73 депутати.
"Поворозник має піти. І залишити все, що більше не належить йому за правом і совістю", — додав Вітренко.
Нагадаємо, Поворозник влаштував свято у День жалоби за загиблими киянами внаслідок російського обстрілу 24 квітня.
А 10 квітня начальник КМВА Тимур Ткаченко відсторонив Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА
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