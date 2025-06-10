Миколі Поворознику висловили недовіру — деталі голосування

Микола Поворозник. Фото: УНІАН

Київрада у вівторок, 10 червня, висловила недовіру першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику. "За" проголосували 70 депутатів.

Про це повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко у Telegram.

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Пропозицію про висловлення недовіри Поворознику запропонував Вітренко.

"Ми не просто ухвалили політичне рішення — ми поставили межу цинізму у владі", — зауважив він.

Підсумки голосування. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Також депутат запропонував правку, яка передбачає заборону Поворознику користуватись службовим майном, автомобілями та звʼязком. Її підтримали 73 депутати.

"Поворозник має піти. І залишити все, що більше не належить йому за правом і совістю", — додав Вітренко.

Допис Вітренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Поворозник влаштував свято у День жалоби за загиблими киянами внаслідок російського обстрілу 24 квітня.

А 10 квітня начальник КМВА Тимур Ткаченко відсторонив Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА