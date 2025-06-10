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Головна Київ Київрада висловила недовіру Поворознику — скільки голосів

Київрада висловила недовіру Поворознику — скільки голосів

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Дата публікації: 10 червня 2025 16:08
Миколі Поворознику висловили недовіру — деталі голосування
Микола Поворозник. Фото: УНІАН

Київрада у вівторок, 10 червня, висловила недовіру першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику. "За" проголосували 70 депутатів.

Про це повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко у Telegram.

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Пропозицію про висловлення недовіри Поворознику запропонував Вітренко. 

"Ми не просто ухвалили політичне рішення — ми поставили межу цинізму у владі", — зауважив він.

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Підсумки голосування. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Також депутат запропонував правку, яка передбачає заборону Поворознику користуватись службовим майном, автомобілями та звʼязком. Її підтримали 73 депутати.

"Поворозник має піти. І залишити все, що більше не належить йому за правом і совістю", — додав Вітренко.

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Допис Вітренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Поворозник влаштував свято у День жалоби за загиблими киянами внаслідок російського обстрілу 24 квітня.

А 10 квітня начальник КМВА Тимур Ткаченко відсторонив Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА

Київ КМДА місцеві депутати Київрада голосування
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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