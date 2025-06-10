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Киевсовет выразил недоверие Поворознику — сколько голосов

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Дата публикации 10 июня 2025 16:08
Николаю Поворознику выразили недоверие — детали голосования
Николай Поворозник. Фото: УНИАН

Киевсовет во вторник, 10 июня, выразил недоверие первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику. "За" проголосовали 70 депутатов.

Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко в Telegram.

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Предложение о выражении недоверия Поворознику предложил Витренко.

"Мы не просто приняли политическое решение — мы поставили предел цинизму во власти", — отметил он.

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Итоги голосования. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Также депутат предложил правку, которая предусматривает запрет Поворознику пользоваться служебным имуществом, автомобилями и связью. Ее поддержали 73 депутата.

"Поворозник должен уйти. И оставить все, что больше не принадлежит ему по праву и совести", — добавил Витренко.

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Пост Витренко. Фото: скриншот

Напомним, Поворозник устроил праздник в День траура по погибшим киевлянам в результате российского обстрела 24 апреля.

А 10 апреля начальник КГВА Тимур Ткаченко отстранил Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА.

Киев КГГА местные депутаты Киевсовет голосование
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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