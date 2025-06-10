Николаю Поворознику выразили недоверие — детали голосования

Киевсовет выразил недоверие Поворознику — сколько голосов
Киевсовет во вторник, 10 июня, выразил недоверие первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику. "За" проголосовали 70 депутатов.
Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко в Telegram.
Недоверие Поворознику
Предложение о выражении недоверия Поворознику предложил Витренко.
"Мы не просто приняли политическое решение — мы поставили предел цинизму во власти", — отметил он.
Также депутат предложил правку, которая предусматривает запрет Поворознику пользоваться служебным имуществом, автомобилями и связью. Ее поддержали 73 депутата.
"Поворозник должен уйти. И оставить все, что больше не принадлежит ему по праву и совести", — добавил Витренко.
Напомним, Поворозник устроил праздник в День траура по погибшим киевлянам в результате российского обстрела 24 апреля.
А 10 апреля начальник КГВА Тимур Ткаченко отстранил Поворозника с должности первого заместителя начальника КГВА.
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